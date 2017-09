Falecimentos – de 20 a 21 de setembro

Carlos Eduardo Tamini, aos 46 anos, casado. Residia na Rua Paraíba, 492, Parque Industrial. Faleceu no dia 21 de setembro e foi sepultado no...

Compartilhe em suas redes sociais!

Carlos Eduardo Tamini, aos 46 anos, casado. Residia na Rua Paraíba, 492, Parque Industrial. Faleceu no dia 21 de setembro e foi sepultado no dia 22 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Antonio Rodrigues dos Santos, aos 55 anos, solteiro. Residia na Rua Maria Aparecida Prudente Zanchetta, 51, Jardim Flamboyant. Faleceu no dia 20 de setembro e foi sepultado no dia 21 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.