Falecimentos – de 2 a 4 de outubro

Reginaldo Aparecido da Silva, aos 44 anos, casado. Residia na Rua Carlos Favetta, 1.377, José Ometto V. Faleceu e foi sepultado no dia 4 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Rosalina Alves dos Santos, aos 85 anos, separada. Residia na Rua Frederico Romeu Gaino, 125, Jardim Tarumã. Faleceu no dia 3 de outubro e foi sepultada no dia 4 de outubro no Cemitério Municipal. O horário do sepultamento não foi informado pela Funerária Municipal.

Dair Roncato, aos 86 anos, solteira. Residia na Rua Doutor Roberto Mercatelli, 170, Jardim Campestre. Faleceu e foi sepultado no dia 3 de outubro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Telma Fátima Vieira, aos 36 anos, separada. Residia na Rua Lázara Irineu Rip Zutin, 210, Jardim Alto da Colina. Faleceu no dia 2 de outubro e foi sepultada no dia 3 de outubro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Salvador Octavio Ruegger, aos 93 anos, casado. Residia na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, 1.010, Jardim Cândida. Faleceu no dia 2 de outubro e foi sepultado no dia 3 de outubro, às 16h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Wilson da Costa Schempp, aos 44 anos. Residia na Avenida Washington Luiz, 672, Centro. Faleceu no dia 2 de outubro e foi sepultado no dia 3 de outubro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Josafa Jesus dos Santos, aos 38 anos, solteiro. Residia na Rua Antonio Francisco Spatti, 269, Jardim das Orquídeas. Faleceu e foi sepultado no dia 2 de outubro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Leonor Zulke Ferreira Peixoto, aos 99 anos, viúva. Residia na Rua Juvenal Mesquita, 1.482, Centro, Bandeirantes/PR. Faleceu e foi sepultada no dia 2 de outubro, às 17h, no Cemitério Municipal de Araras.