Falecimentos – de 1º a 4 de setembro

José dos Santos, aos 77 anos, casado. Residia na Rua da Tecelã, 26, José Ometto 1. Faleceu no dia 3 de setembro e foi...

Compartilhe em suas redes sociais!

José dos Santos, aos 77 anos, casado. Residia na Rua da Tecelã, 26, José Ometto 1. Faleceu no dia 3 de setembro e foi sepultado no dia 4 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Osvaldo Aparecido Vichettin, aos 56 anos, casado. Residia na Rua Gerólamo Gaino, 160, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 3 de setembro e foi sepultado no dia 4 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Gustavo Rodrigues de Amorin, aos 14 anos, solteiro. Residia na Rua Sebastião Duarte Júnior, 361, Jardim Alvorada. Faleceu no dia 2 de setembro e foi sepultado no dia 3 de setembro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Octavio Pollo, aos 84 anos, viúvo. Residia na Rua Monteiro Lobato, 278, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 2 de setembro e foi sepultado no dia 3 de setembro, às 13h, no Cemitério Municipal.

Duzolina Luchini Barboza, aos 97 anos, viúva. Residia na Rua Luiz Casonato, 350, Parque das Árvores. Faleceu e foi sepultada no dia 2 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

José Geraldo Palma, aos 68 anos, divorciado. Residia na Rua Euzébio Cosmo, 414, Parque Tiradentes. Faleceu e foi sepultado no dia 2 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Paulo Sérgio Magri, aos 60 anos, casado. Residia na Rua José Pellegatta, 225. Faleceu no dia 1º de setembro e foi sepultado no dia 2 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.