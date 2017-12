Falecimentos – de 1º a 4 de dezembro

Maria Apparecida Alves de Oliveira da Conceição, aos 84 anos, viúva. Residia na Rua Azulão, 153, Narciso Gomes. Faleceu no dia 3 de dezembro...

Natal Jovetta, aos 82 anos, casado. Residia na Avenida Michielin, 336, Vila Michielin. Faleceu no dia 3 de dezembro e foi sepultado no dia 4 de dezembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Maria Aúrea Andrade dos Santos, aos 67 anos, solteira. Residia na Rua Virgílio Buzon, 80, Haíse Maria. Faleceu e foi sepultada no dia 3 de dezembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Josefina Maria de Oliveira, aos 71 anos, solteira. Residia na Rua Luiza Febraro, 66, José Ometto 5. Faleceu no dia 2 de dezembro e foi sepultada no dia 3 de dezembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Mário Eduardo Curriel, aos 49 anos, casado. Residia na Rua Prudente de Moraes, 262, Jardim Belvedere. Faleceu e foi sepultado no dia 1º de dezembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Liromar Fagundes Chavier, aos 66 anos, casada. Residia na Rua João de Barro, 236, Narciso Gomes. Faleceu no dia 1º de dezembro e foi sepultada no dia 2 de dezembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Daniele Fructuoso Vicente, aos 16 anos, solteira. Residia na Rua João Buzo, 965, Condomínio Victório Arthur Corrocher, Jardim Sobradinho. Falece e foi sepultada no dia 1º de dezembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Pedro Pierobon, aos 82 anos, casado. Residia na Avenida Presidente Vargas, 181, José Ometto 1. Faleceu no dia 1º de dezembro e foi sepultado no dia 2 de dezembro, às 13h, no Cemitério Municipal.