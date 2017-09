Falecimentos – de 19 a 20 de setembro

José Benedito de Lima, aos 69 anos, casado. Residia na Rua Rio Grande do Norte, 262, Parque Industrial. Faleceu e foi sepultado no...

José Benedito de Lima, aos 69 anos, casado. Residia na Rua Rio Grande do Norte, 262, Parque Industrial. Faleceu e foi sepultado no dia 20 de setembro, às 16h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Silvana Lauriano de Almeida, aos 52 anos, casada. Residia na Rua Armelindo Baghin, 272, Parque das Árvores. Faleceu no dia 19 de setembro e foi sepultada no dia 20 de setembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Luzia Antonia Tost, aos 83 anos, casada. Residia no Sítio Santo Antonio, zona rural. Faleceu no dia 19 de setembro e foi sepultada no dia 20 de setembro, às 10h, no Cemitério Municipal.