Falecimentos – de 18 a 20 de agosto

José Dias Bertoni, aos 103 anos, casado. Residia na Rua Júlio Mesquita, 34, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 20 de agosto, às...

Compartilhe em suas redes sociais!

José Dias Bertoni, aos 103 anos, casado. Residia na Rua Júlio Mesquita, 34, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 20 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

Ana Maria de Jesus Prachedes, aos 84 anos, viúva. Residia na Rua Giocondo Batistella, 271, Jardim Morumbi. Faleceu e foi sepultada no dia 19 de agosto, às 16h30, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Leandro Roberto Henrique, aos 32 anos, casado. Residia na Rua Oswaldo Cruz, 22, Jardim Bom Jesus. Faleceu no dia 19 de agosto e foi sepultado no dia 20 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Tereza de Souza, aos 75 anos, solteira. Residia na Rua Pedro Ferreira Carapeba, 55, Vila Madalena de Canossa. Faleceu no dia 19 de agosto e foi sepultada no dia 20 de agosto, às 8h, no Cemitério Municipal.

Eugênio Bernardes, aos 76 anos, separado. Residia na Rua Eusébio Cosmo, 324, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 19 de agosto e foi sepultado no dia 20 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Maria Nazareth Montagnoli Medeiros, aos 64 anos, casada. Residia na Rua Sylvio Corghi, 198, Heitor Villa-Lobos. Faleceu no dia 18 de agosto e foi sepultado no dia 19 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.