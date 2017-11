Falecimentos – de 17 a 21 de novembro

Falecimentos 21 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Regina Lúcia Pereira, aos 52 anos, solteira. Residia na Rua Matão, 190, Jardim Piratininga. Faleceu no dia 20 de novembro e foi sepultada no dia 21 de novembro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Thereza Bortolanza de Ponte, aos 74 anos, casada. Residia na Rua dos Tapuias, 635, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultada no dia 18 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Francisco Luiz dos Santos, aos 76 anos, divorciado. Residia na Rua Maria Amélia Orzari, 283, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 17 de novembro e foi sepultado no dia 18 de novembro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Hercilia Borges Maria Gino, aos 93 anos, viúva. Residia na Avenida Capitão Arthur dos Santos, 215, Vila Bressan. Faleceu no dia 17 de novembro e foi sepultada no dia 18 de novembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.