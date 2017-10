Falecimentos – de 16 a 20 de outubro

Ednalva Regina Foguel, aos 49 anos, solteira. Residia na Rua Sabiá, 51, Narciso Gomes. Faleceu no dia 19 de outubro e foi sepultada no...

Compartilhe em suas redes sociais!

Ednalva Regina Foguel, aos 49 anos, solteira. Residia na Rua Sabiá, 51, Narciso Gomes. Faleceu no dia 19 de outubro e foi sepultada no dia 20 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.

Tereza Maria da Silva Rovani, aos 84 anos, casada. Residia na Rua Santa Catarina, 264, Parque Industrial. Faleceu no dia 19 de outubro e foi sepultada no dia 20 de outubro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Antonio Pedro Bom, aos 81 anos, solteiro. Residia na Rua José Antonio Cressoni, 80, Bosque de Versalles. Faleceu no dia 19 de outubro e foi sepultado no dia 20 de outubro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Armando Nunes, aos 82 anos, divorciado. Residia na Rua João Severino, 263, Jardim Tancredo Neves. Faleceu no dia 16 de outubro e foi sepultado no dia 17 de outubro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Antonio Elias, aos 59 anos, casado. Residia na Avenida Presidente Vargas, 829, José Ometto 2. Faleceu no dia 16 de outubro e foi sepultado no dia 17 de outubro, às 9h, no Cemitério Municipal.