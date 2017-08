Falecimentos – de 16 a 18 de agosto

Angela Aparecida de Paula, aos 49 anos, viúva. Residia na Rua João Buzo, 965, Jardim Nova Olinda. Faleceu no dia 17 de agosto e...

Angela Aparecida de Paula, aos 49 anos, viúva. Residia na Rua João Buzo, 965, Jardim Nova Olinda. Faleceu no dia 17 de agosto e foi sepultada no dia 18 de agosto, às 10h, no Cemitério Municipal.

Davinia Motta Cressoni, aos 88 anos, viúva. Residian a Rua Dona Regina, 131, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 17 de agosto e foi sepultada no dia 18 de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal.

Adriana Helena Martins Pavan, aos 43 anos, casada. Residia na Rua Albino Cardoso, 80, Centro. Faleceu no dia 14 de agosto e foi sepultada no dia 18 de agosto, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Aparecida Janete Carapeba de Góes, aos 71 anos, casada. Residia na Avenida Padre Atílio, 511, Jardim Belvedere. Faleceu no dia 17 de agosto e foi sepultada no dia 18 de agosto, às 8h, no Cemitério Municipal.

Pedro Gomes, aos 75 anos, casado. Residia na Rua Luiz Ribeiro, 88, Jardim Morumbi. Faleceu no dia 17 de agosto e foi sepultado no dia 18 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

Eduardo Eugênio Moreira, aos 39 anos, casado. Residia na Rua 1, 480, Bairro Morro Grande. Faleceu no dia 16 de agosto e foi sepultado no dia 18 de agosto, às 9h, no Cemitério Municipal.

Mariza da Silva Higa, aos 73 anos, viúva. Residia na Rua Catarina Agostini, 405, Jardim Flamboyant. Faleceu no dia 16 de agosto e foi sepultada no dia 17 de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.