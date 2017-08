Mariza da Silva Higa, aos 73 anos, viúva. Residia na Rua Catarina Agostini, 405, Jardim Flamboyant. Faleceu no dia 16 de agosto e foi...

Mariza da Silva Higa, aos 73 anos, viúva. Residia na Rua Catarina Agostini, 405, Jardim Flamboyant. Faleceu no dia 16 de agosto e foi sepultada no dia 17 de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.