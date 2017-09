Falecimentos – de 13 a 18 de setembro

Kemilly Calazons Santos, aos 18 anos, solteira. Residia na Rua Angelo Pastorelli, 483, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultada no dia...

Kemilly Calazons Santos, aos 18 anos, solteira. Residia na Rua Angelo Pastorelli, 483, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultada no dia 18 de setembro. A Funerária Municipal não informou horário e local do sepultamento.

Cleuza Aparecida Dias, aos 71 anos, viúva. Residia na Rua Hugo de Campos Martins, José Ometto 2. Faleceu no dia 17 de setembro e foi sepultada no dia 18 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

José Elias Pereira, aos 75 anos, casado. Residia na Rua Benedito Antonio Rosa, 1.704, Jardim José Ometto. Faleceu no dia 17 de setembro e foi sepultado no dia 18 de setembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Rosa Hermenegildo Silveira, aos 75 anos, viúva. Residia na Rua José Pesse, 274, Jardim Pedras Preciosas. Faleceu no dia 17 de setembro e foi sepultada no dia 18 de setembro, às 15h, no Cemitério Municipal de Conchal.

Eugenio Risso, aos 86 anos, viúvo. Residia na Rua Nunes Machado, 1.301, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 17 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Carlos Fructuoso, aos 69 anos, casado. Residia na Fazenda Colorado, zona rural. Faleceu e foi sepultado no dia 16 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Maria Francisco Settin, aos 70 anos, viúva. Residia na Rua Hildebrando Furlan, 258, Jardim Dalla Costa. Faleceu no dia 16 de setembro e foi sepultada no dia 17 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.

Aparecido Malachias, aos 69 anos, viúvo. Residia na Rua Minas Gerais, 121, Parque Industrial. Faleceu no dia 16 de setembro e foi sepultado no dia 17 de setembro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Noelia Ripp Viola, aos 80 anos, viúva. Residia na Rua Gerolamo Gaino, 116, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultada no dia 15 de setembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Genis do Carmo, aos 50 anos, casado. Residia na Rua dos Tapuias, 40, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 15 de setembro e fois sepultado no dia 16 de setembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Cecilia Aparecida Francisco, aos 49 anos, solteira. Residia na Rua Antenor Beraldo, 111, Vila Madalena de Canossa. Faleceu no dia 14 de setembro e foi sepultada no dia 15 de setembro, às 14h, no Cemitério Municipal.

Janisse Francato Bonini, aos 91 anos, viúva. Residia na Rua Ítalo Scanavini, 73, Vila Queiróz. Faleceu e foi sepultada no dia 14 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Ildomar Amaral, aos 55 anos, divorciado. Residia na Rua Piracicaba, 32, Jardim São João. Faleceu e foi sepultado no dia 13 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

José Mauro Dias Lacerda, aos 71 anos, casado. Residia no Núcleo Caio Prado, zona rural. Faleceu no dia 13 de setembro e foi sepultado no dia 14 de setembro, às 8h, no Cemitério Municipal.