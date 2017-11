Falecimentos – de 13 a 17 de novembro

Mercedes Jorge, aos 73 anos, solteira. Residia na Avenida Luiz Carlos, 973, Olívia Parque. Faleceu e foi sepultada no dia 17 de novembro, às...

Compartilhe em suas redes sociais!

Mercedes Jorge, aos 73 anos, solteira. Residia na Avenida Luiz Carlos, 973, Olívia Parque. Faleceu e foi sepultada no dia 17 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Cleusa Dezotti Devite, aos 80 anos, casada. Residia na Rua Victorio Mazon, 174, Jardim Campestre. Faleceu e foi sepultada no dia 17 de novembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

José Sileide Alves, aos 57 anos, casado. Residia na Rua do Pedreiro, 109, José Ometto 2. Faleceu e foi sepultado no dia 15 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Silvio Shigueo Sassaki, aos 55 anos, casado. Residia na Rua da Paz, 283, Jardim Abolição de Lourenço Dias. Faleceu no dia 15 de novembro e foi sepultado no dia 16 de novembro, às 10h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.

Onice Maria de Jesus Marin, aos 86 anos, viúva. Residia na Avenida 4, 160, Corumbataí/SP. Faleceu e foi sepultada no dia 15 de novembro, às 17h30, no Cemitério Municipal de Araras.

Avelino Zanchetta, aos 83 anos, casado. Residia na Rua Bauru, 749, Jardim São João. Faleceu no dia 14 de novembro e foi sepultado no dia 15 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Antonio Oswaldo Corte, aos 80 anos, casado. Residia na Rua Joaquim Pereira, 395, Parque Heitor Villa-Lobos. Faleceu e foi sepultado no dia 13 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Berenice Camargo Schmidt Cressoni, aos 81 anos, viúva. Residia na Rua Visconde do Rio Branco, 390, Centro. Faleceu no dia 13 de novembro e foi sepultada no dia 14 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Sonia Maria Manoel Zanca, aos 60 anos, viúva. Residia na Avenida Presidente Café Filho, 143, Narciso Gomes. Faleceu no dia 13 de novembro e foi sepultada no dia 14 de novembro, às 14h, no Cemitério Municipal.