Falecimentos – de 13 a 16 de outubro

Emília Metiko Iguei, aos 80 anos, viúva. Residia na Rua 9 de Julho, 155, Vila Queiróz. Faleceu no dia 15 de outubro e foi sepultada no dia 16 de outubro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Adelaide Rebeloto Cerri, aos 69 anos, casada. Residia na Rua Primo Santo Antonio, 265, Jardim Cândida. Faleceu no dia 15 de outubro e foi sepultada no dia 16 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Terezinha Fabrício dos Santos Martins, aos 65 anos, casada. Residia na Avenida Dona Renata, 4.003, Centro. Faleceu e foi sepultada no dia 14 de outubro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Grazieli Cristina Julio Lazari Manoel, aos 21 anos, casada. Residia na Rua Patativa, 18, Narciso Gomes. Faleceu e foi sepultada no dia 13 de outubro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Célio Benedito da Costa Júnior, aos 59 anos, casado. Residia na Rua Vitório Belini, 328, Heitor Villa-Lobos. Faleceu no dia 13 de outubro e foi sepultado no dia 14 de outubro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Josephina Hansen Victoriano, aos 88 anos, viúva. Residia na Rua Florianópolis, 31, Jardim dos Eucaliptos. Faleceu no dia 13 de outubro e foi sepultada no dia 14 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Francisco de Assis Anadão, aos 61 anos, casado. Residia na Rua Lins, 391, Jardim São João. Faleceu no dia 13 de outubro e foi sepultado no dia 14 de outubro, às 11h, no Cemitério Municipal.

Rosane Isabel de Souza, aos 54 anos, casada. Residia na Rua Santa Cruz, 600, Centro. Faleceu no dia 13 de outubro e foi sepultada no dia 14 de outubro, às 10h, no Cemitério Parque dos Eucaliptos.