Falecimentos – de 13 a 15 de setembro

Páscoa Pelissari da Silva, aos 88 anos, viúva. Residia na Rua Melânia Baraldi Maróstica, 95. Faleceu no dia 13 de setembro e foi sepultada no dia 14 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Maria Elisa Emygdio Espírito Santo, aos 64 anos, viúva. Residia na Fazenda São José, zona rural. Faleceu no dia 12 de setembro e foi sepultada no dia 13 de setembro, às 15h, no Cemitério Municipal.

Noelia Ripp Viola, aos 80 anos, viúva. Residia na Rua Gerolamo Gaino, 116 – Jd: Fátima.. Faleceu dia 15 e sepultada no mesmo dia.

Cecilia Aparecida Francisco, aos 49 anos, solteira. Residia na Rua Antenor Beraldo, 111 – Vila Madalena de Canossas. Faleceu dia 14 e sepultada dia 15.

Janisse Francato Bonini, aos 91 anos, viúva. Residia na Rua Italo Scanavini, 73 – Vila Queiroz. Faleceu dia 14 e sepultada no mesmo dia.