Falecimentos – de 11 a 15 de agosto

Lourdes Louzã Gomes, aos 81 anos, viúva. Residia na Rua Hélio Ferreira da Silva, 390, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu no dia 15 de agosto e foi sepultada no dia 16 de agosto, às 15h, no Cemitério Municipal.

José Moacyr de Lima, aos 75 anos, casado. Residia na Rua Miguel Canônico, 685, Parque Santa Cândida. Faleceu no dia 15 de agosto e foi sepultado no dia 16 de agosto, às 11h, no Cemitério Municipal.

Sérgio Vicente Bressan, aos 62 anos, casado. Residia na Eua Amós Bonini, 132, Jardim Morumbi. Faleceu e foi sepultado no dia 14 de agosto, às 16h, no Cemitério Municipal.

Alice Lopes da Silveira, aos 82 anos, viúva. Residia na Rua Adolpho Pastorello, 391, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultada no dia 14 de agosto, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Angelo Passarini, aos 95 anos, casado. Residia na Rua Floriano Peixoto, 57, Centro. Faleceu no dia 14 de agosto e foi sepultado no dia 15 de agosto, às 8h, no Cemitério Municipal.

Maria Emília Júlio Mudinutti, aos 67 anos, casada. Residia na Rua Ângelo Michielin, 806, Vila Michielin. Faleceu no dia 14 de agosto e foi sepultada no dia 15 de agosto, às 14h, no Cemitério Municipal.

Antonio Pitolli, aos 78 anos, casado. Residia na Rua Odécio Michetti, 145, Vila Madalena de Canossa. Faleceu e foi sepultado no dia 12 de agosto, às 17h, no Cemitério Municipal.

Manoel Pereira Neto, aos 86 anos, casado. Residia na Rua Luiz Stefani, 536, Vila Dona Rosa Zurita. Faleceu no dia 12 de agosto e foi sepultado no dia 13 de agosto, às 11h, no Cemitério Municipal.

Mafalda Siqueira Magrini, aos 96 anos, viúva. Residia na Rua Santa Catarina, 521, Parque Industrial. Faleceu no dia 12 de agosto e foi sepultada no dia 13 de agosto, 10h, no Cemitério Municipal.

Noemia Pereira Zamboti, aos 64 anos, viúva. Residia na Avenida Estoris do Norte, Casa 1, 60, Ipiranga, São Paulo/SP. Faleceu no dia 11 de agosto e foi sepultada no dia 12 de agosto, às 13h, no Cemitério Municipal.