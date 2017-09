Falecimentos – de 11 a 13 de setembro

Falecimentos Ildomar Amaral, aos 55 anos, divorciado. Residia na Rua Piracicaba, 32, Jardim São João. Faleceu e foi sepultado no dia 13 de setembro,...

Falecimentos

Ildomar Amaral, aos 55 anos, divorciado. Residia na Rua Piracicaba, 32, Jardim São João. Faleceu e foi sepultado no dia 13 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

José Mauro Dias Lacerda, aos 71 anos, casado. Residia no Núcleo Caio Prado, zona rural. Faleceu e foi sepultado no dia 13 de setembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Antonio Curtolo, aos 81 anos, viúvo. Residia na Rua Primo Santo Antonio, 70, Jardim Cândida. Faleceu e foi sepultado no dia 12 de setembro, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Antonia Denardi Bonatto, aos 85 anos, viúva. Residia na Avenida Doutor Maximiliano Baruto, 849, Jardim Abolição de Lourenço Dias. Faleceu no dia 11 de setembro e foi sepultada no dia 12 de setembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Geny Aparecida Barbosa, aos 66 anos, divorciada. Residia na Rua Rio Grande do Norte, 360, Parque Industrial. Faleceu no dia 11 de setembro e foi sepultada no dia 12 de setembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Antonio Baptista Fornazo, aos 78 anos, casado. Residia na Rua Clementino Cascelli, 98, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 11 de setembro e foi sepultado no dia 12 de setembro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Valdemir Sebastião Garcia, aos 69 anos, casado. Residia na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 481, Narciso Gomes. Faleceu no dia 11 de setembro e foi sepultado no dia 12 de setembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Luiz Fernandes, aos 72 anos, casado. Residia na Rua Araraquara, 51, Jardim São João. Faleceu no dia 11 de setembro e foi sepultado no dia 12 de setembro, às 13h, no Cemitério Municipal.