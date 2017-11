Falecimentos – de 10 a 13 de novembro

Maria Aparecida Gaino Albieiro, aos 63 anos, casada. Residia na Avenida Maria Aparecida Muniz Michelin, 114, Jardim Itapuã. Faleceu no dia 12 de novembro...

Compartilhe em suas redes sociais!

Maria Aparecida Gaino Albieiro, aos 63 anos, casada. Residia na Avenida Maria Aparecida Muniz Michelin, 114, Jardim Itapuã. Faleceu no dia 12 de novembro e foi sepultada no dia 13 de novembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Regina Covre, aos 89 anos, solteira. Residia na Rua Angelo Trindade, 495, Centro. Faleceu e foi sepultada no dia 12 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

Sebastião Elizeu da Silva, aos 87 anos, casado. Residia na Rua Chico Pinto, 712, Centro. Faleceu e foi sepultado no dia 11 de novembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

Aldo dos Santos, aos 74 anos, viúvo. Residia na Avenida Angelo Franzini, 345, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Faleceu e foi sepultado no dia 11 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.