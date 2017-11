Falecimentos – de 1 a 3 de novembro

Alcides Storolli, aos 88 anos, viúvo. Residia na Rua Minas Gerais, 61, Parque Industrial. Faleceu e foi sepultado no dia 3 de novembro, às...

João Alfredo dos Santos, aos 66 anos, divorciado. Residia na Rua Melania Baraldi Maróstica, 591, Parque das Árvores. Faleceu e foi sepultado no dia 3 de novembro, às 17h30, no Cemitério Municipal.

Joana Gomes de Melo Alves de Oliveira, aos 64 anos, casada. Residia na Rua Benjamin Flanklin, 426, Jardim Abolição de Lourenço Dias. Faleceu e foi sepultada no dia 2 de novembro, às 17h, no Cemitério Municipal.

Diceu de Marco, aos 75 anos, viúvo. Residia na Rua Darly Gandara, 19, Parque Tiradentes. Faleceu no dia 2 de novembro e foi sepultado no dia 3 de novembro, às 16h30, no Cemitério Municipal.

João Carlos Correa Gomes, aos 64 anos, casado. Residia na Rua Lourenço Batistella, 96, José Ometto 2. Faleceu no dia 2 de novembro e foi sepultado no dia 3 de novembro, às 16h, no Cemitério Municipal.

José Correa, aos 83 anos, casado. Residia na Rua Araçatuba, 27, Jardim São João. Faleceu no dia 2 de novembro e foi sepultado no dia 3 de novembro, às 13h30, no Cemitério Municipal.