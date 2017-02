Fair play financeiro O Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo (Sapesp) tentou paralisar as três primeiras divisões do Campeonato Paulista por causa de...

Fair play financeiro

O Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo (Sapesp) tentou paralisar as três primeiras divisões do Campeonato Paulista por causa de atrasos salariais. A associação se baseia na instituição do Fair Play Financeiro para acionar a Federação Paulista de Futebol (FPF). Segundo o sindicato, a entidade que administra o futebol paulista não estaria cumprindo o regulamento ao permitir que clubes em atraso sigam disputando partidas. De acordo com representantes do sindicato, cerca de 80% clubes paulistas estão devendo salários.

Virou notícia

O Sapesp emitiu nota nesse sentido no início da semana. Desde 2012, o Fair Play Financeiro estabelece que os clubes devedores seriam punidos com perdas de pontos e rebaixamentos no Paulistão. No ano passado, de acordo com o sindicato, o Batatais e o Santo André deveriam ter sido punidos, já que estavam em débito com atleta s. “Se o Tribunal de Justiça Desportiva cumprisse à risca o regulamento geral que ele mesmo elaborou, ambos (Santo André e Batatais) poderiam estar fora da segunda fase da competição. Um claro atentado à lisura de qualquer disputa esportiva”, disse comunicado da associação. Mas ontem a entidade voltou ao tema com nova nota, desta vez tentando justificar ou abrandar a situação do Santo André como devedor.

Fortalecendo os times

Que Palmeiras e Santos são as duas principais forças do futebol paulista no momento, creio que não há muitas dúvidas. Até porque, são esses dois clubes que foram os dois melhores no Brasileirão do ano passado e estão classificados para a Libertadores. Manteram seus elencos e ainda se reforçaram. Enquanto isso, São Paulo e Corinthians correm por fora para tentar surpreender tanto no Paulistão como no Brasileirão. O Corinthians não fez contratações de peso, enquanto o São Paulo está até surpreendendo o mercado ao anunciar a investida no atacante Lucas Pratto, do Atlético/MG.

Só em março

O governo municipal está aguardando para fazer novos investimentos, principalmente na contratação de novos funcionários. Todos os comissionados da gestão anterior foram exonerados na virada do ano, e pouquíssimos voltaram a atuar onde já estavam. Na Secretaria de Esporte, além dos quatro concursados contratados neste ano, a informação é de que, novos professores, também concursados, somente a partir de março.