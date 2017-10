“Fada madrinha dos cabelos”: Alessandra Grigoletto

Alessandra Grigoletto é graduada em biomedicina pela Uniararas (Fundação Hermínio Ometto) e habilitada nas áreas de acupuntura e biomedicina estética. A ararense também pode...

“A grande vantagem da técnica esta na introdução do princípio ativo diretamente no couro cabeludo onde nasce o fio, obtendo um efeito maior e mais eficaz . Outra vantagem também se destaca por ser uma terapia que proporciona um efeito local e não sistêmico, diminuindo os riscos para o paciente. Junto com a intradermoterapia capilar, associo outras terapias como o microagulhamento e a carboxiterapia, dependendo da necessidade e de cada caso”, explicou ela.

Filha de Antônio Luis Rossi e Neide Zaniboni Rossi, a esposa de Márcio Grigoletto e a mãe de Leonardo Grigoletto, sempre foi apaixonada pela área da saúde e biomedicina.

“Esta área me encantou por ser uma graduação que desde então se mostrava muito promissora, oferecendo várias habilitações para o biomédico como patologia clínica, microbiologia, hematologia, genética, acupuntura e outras, sendo a mais recente a biomedicina estética”, emendou.

Com 17 anos de profissão, Alessandra tem vasta experiência não apenas na área da Saúde, mas em outras áreas como Educação, onde é licenciada em biologia e matemática.

“Trabalhei no antigo Centro Médico Irmã Diva Patarra realizando exames de eletroforese de hemoglobina para detectar a anemia falciforme e a talassemia. Fui assessora na Câmara Municipal por cinco anos do querido ex-vereador Nelson Barbosa. No decorrer dos anos fui me especializando em outras áreas como na acupuntura e na biomedicina estética, onde atualmente trabalho unindo técnicas da medicina oriental com a medicina ocidental”, relembrou.

Alessandra também se especializou em terapias de rejuvenescimento. “Por ser acupunturista desde 2007, fui buscando através das agulhas terapias para rejuvenescimento, onde realizei vários cursos de acupuntura estética com intuito de explorar técnicas diferenciadas que oferecesse resultado mais natural e duradouro. Foi assim que comecei a unir a acupuntura com a eletroestimulação (conectar as agulhas com correntes elétricas) potencializando o efeito do estimulo. O resultado foi alcançar um lifting natural, melhorando aspecto das rugas, da firmeza e clareamento da pele. A toxina botulínica ou o botox como é conhecido, é um dos procedimentos mais procurados pelos meus pacientes, sendo o queridinho da estética por obter um resultado rápido porem não duradouro”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Alessandra M. Rossi Grigoletto

Profissão: biomédica esteta e acupunturista

Formação: Biomedicina

Viagem

Melhor já feita: Amsterdã – Holanda

Sonha fazer: melhorar sempre mais em minha profissão

Uma dica de viagem: montanhas

Personalidade

O que te define: persistência

Defeito: sistemática

Qualidade: verdadeira

Sonho: conhecer a sabedoria dos monges do Tibete

Identidade

Família: alicerce

Saudade: dos conceitos antigos

Mulher de coragem: diria uma mulher forte também por enfrentar tantas provações na vida – minha mãe Neide Zaniboni Rossi

Homem forte: todos que possuem caráter próprio

Visão Nacional

Política: cada vez mais decepcionante

Sociedade: desintegrando aos poucos

Quem melhor representa o Brasil: no momento ninguém

Política local

Nome: Nelson Barbosa (ex-vereador que admiro muito pela sua honestidade e competência)

Uma ação: parcerias que tragam benefícios para a população

Necessidade: investimento na Saúde, Educação e etc

Araras

Uma escola: Anglo Araras

O que te agrada: cidade arborizada e organizada

O que te incomoda: a falta de respeito no trânsito

Ponto preferido: Praça Barão de Araras e Basílica Nossa Senhora do Patrocínio

Cultura

Livro: Você e insubstituível – Augusto Cury

Trilha sonora: Johnny & June

Sessão pipoca: filmes de ficção e terror

Quem brilha: sem sugestão