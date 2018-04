Faculdade Municipal vai oferecer 200 vagas em cinco cursos gratuitos

A Faculdade Municipal deve oferecer nos próximos meses 200 vagas em cinco cursos disponíveis definidos pela própria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de...

A Faculdade Municipal deve oferecer nos próximos meses 200 vagas em cinco cursos disponíveis definidos pela própria Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação: Pedagogia-Licenciatura, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica-Habilitação em Eletrônica, Tecnologia em Gestão de RH e Gestão da Tecnologia da Informação. Serão 40 vagas em cada um dos cursos.

Por meio do Pregão Presencial 005/2018, a Uninter foi a vencedora da licitação para ofertar os cursos. A empresa vencedora será a responsável pelo conteúdo pedagógico, administração dos cursos, disponibilização de plataforma online e por todo o material de apoio, sem nenhum custo aos alunos. O Vestibular para definir os 200 alunos será de responsabilidade da própria Uninter.

Após a assinatura do contrato a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, irá definir a programação de datas do Vestibular e o início dos novos cursos, previsto para este ano. Na próxima semana a Prefeitura divulgará o cronograma de datas das inscrições para o vestibular.

A Prefeitura de Araras vai investir R$ 3.546.936,00 com recursos próprios num contrato de cinco anos. A instituição contratada receberá os R$ 3,5 milhões em 60 parcelas mensais, após medições periódicas do cumprimento do contrato, prazo esse definido para a conclusão dos cinco novos cursos. O Pregão ocorreu em março e a licitação foi homologada pela Prefeitura nesta semana.

Parte das aulas será presencial, mas ainda não há um imóvel definido para sediar o Polo ararense. A Prefeitura promete alugar um imóvel “mais amplo e melhor localizado para acomodar os 200 alunos”. A administração desse Polo Presencial de Araras é da própria Secretaria Municipal de Educação.

Atualmente, a Faculdade Municipal está encerrando seu último curso em andamento, o de Administração, com previsão de terminar no meio deste ano.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) assina na próxima segunda-feira (9) o contrato com a empresa Uninter Educacional S/A, de Curitiba/PR, para dar início aos novos cursos gratuitos da Faculdade Municipal ainda neste ano, pelo sistema EAD (Ensino a Distância). A assinatura ocorre durante coletiva com a imprensa no Paço Municipal, às 15h.

Cursos escolhidos de acordo com o mercado de trabalho

O prefeito Pedrinho Eliseu citou a escolha dentre “cursos concorridos dentro do mercado educacional” e justificou a opção pelas graduações ofertadas. “Fizemos um levantamento técnico para definir os cursos e concluímos que esses cinco são condizentes com o mercado de trabalho em nossa cidade e região. Esses dois cursos de engenharia, além do Gestão da Tecnologia da Informação, são cursos caros e é muito raro uma Prefeitura oferecer gratuitamente à população como estamos fazendo, com recursos próprios”, comentou o prefeito.

Mesmo sendo um curso a distância (EAD), os alunos terão duas aulas presenciais por semana, outra exigência da própria Prefeitura.