Fabio Jr: músicas embalam lembranças e histórias engraçadas de fãs em Araras

Cantor Fábio Jr. se apresenta neste sábado (14), no Festival do Café & Chocolate, a partir das 20h30; evento termina domingo (15), com show do cantor Lobão

Por Renata Meneghin

Ele não tem mais 20 e poucos anos, mas continua parecendo um menino para fãs das mais diversas idades. O cantor Fábio Jr. faz show gratuito neste sábado (14) no Festival do Café & Chocolate, que acontece na Praça Barão de Araras, e traz no repertório clássicos que são sinônimos de lembranças para muitas pessoas.

“Sem limites pra sonhar é a música da minha vida, da minha história com o meu marido. Dançamos muito em bailinhos de garagem de antigamente”, recorda a dona de casa Geusa Moreno Pizano, 59 anos.

Fã de Fábio Jr., ela lembra do show do cantor que viu ao lado do marido Moacir no Ginásio de Esportes Nelson Rüegger, há 27 anos. “Fiquei feliz por estar vendo ele tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Estava lotado, mas me lembro muito bem: aquela coçadinha na cabeça, aquele grito de “brigaduuu”…”, conta.

O mesmo show também foi inesquecível para Rosana Berto, mas por um outro motivo ainda mais especial. “Estava grávida de 8 meses e empolgada porque ia ver o Fábio Jr. O show estava marcado para o dia 15 de junho, meu filho Arthur resolveu nascer no dia 10. Não fui, mas conheci meu primeiro amor”, revela.

O biólogo e escritor Wenilton Daltro também tem uma das músicas dele como trilha sonora de um momento especial de sua vida. “Quando fazia Tiro de Guerra, me apaixonei por uma garota da faculdade quando fomos fazer vacinação, acho que de poliomielite, na zona rural de Araras. A música que me lembra esses dias fazia sucesso nas rádios: 20 e Poucos Anos”, conta.

Hipnose, fita K7 e pais

E já teve até briga entre irmãs por causa do cantor. Ou melhor, por causa de uma fita K7. “Estava passando férias na casa da minha avó, no fim da década de 80. Tinha duas tias que eram solteiras e moravam com ela, na época. A mais nova havia comprado um curso de inglês que vinha com fita K7 para treinar a pronúncia. A mais velha era fã do Fábio Jr., trabalhava em um supermercado e ouvia rádio na hora do almoço. Naquele dia, ela ouviu que ia tocar uma sequência com três músicas do cantor – entre elas, Caça e Caçador, que era lançamento e sucesso na época. Não pensou duas vezes: pegou o gravador/toca-fitas da minha tia mais nova e gravou as músicas em cima do curso de inglês da irmã. Nem preciso dizer a confusão que foi”, diverte-se a química e professora Mariza Chiaradia Nardi.

O cantor também já embalou histórias do casal Liliane Trento e João Mauro Assis. “Uma amiga fez uma espécie de hipnose com uma música do Fábio Jr. para a gente parar de brigar. Não deu muito certo, mas a gente nunca mais se largou”, diverte-se Lilly. A música usada? Enrosca.

“A música Pai é muito significativa para mim, por causa da novela Pai Herói. Fui criado sem um e, na capa do disco, era como se fosse um quebra-cabeça sem as peças que formavam o pai. Me sentia aquela criança da capa e isso me marcou muito”, conta João.

Tempos depois, ele conheceu o pai e fez seu filho também conhecer o avô. “E a música me veio novamente à cabeça… “e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar”…”, finaliza, citando um trecho da canção.

Esta é uma música que também emociona a professora Daniela Thirion Vitte. “Meu pai foi pai e mãe para mim por 23 anos. Cada verso desta música parece que foi feito para ele”, diz, em meio às recordações.

Ela, que mora em Cordeirópolis, estará na Praça neste sábado para ouvir a música que lembra seu pai, Milton Antonio Vitte, falecido em 2012. “O Fábio Jr. costuma chorar quando canta essa música nos shows. E eu choro junto”, finaliza.

Para ver ídolo de perto, vale até ajuda do segurança

Embora tenha ido a vários shows do cantor Fábio Jr., a professora e escritora Silvana Noya Pires Michielin lamenta por nunca ter conseguido chegar perto do ídolo. “Quando era pequena, minha mãe me levava aos shows. Agora, vou com o meu marido, mas sempre vejo de longe”, diverte-se.

A paixão pelo cantor também começou com a novela Pai Herói, na época em que ela era criança, e continua até os dias de hoje. “Uma das minhas filhas chama Carina por causa da personagem da Elizabeth Savalla nesta novela”, revela.

A cabeleireira Gisele Ferretti, 31, teve mais sorte. Fã de Fabio Jr. por influência da tia Márcia, que presentou a sobrinha com LPs do cantor, ela já conseguiu vê-lo de pertinho, mas não na primeira tentativa.

“Tinha 17 anos e estava em um show com umas amigas. Queríamos chegar bem perto do palco e tentamos passar por uma grade. Elas eram bem miúdas e conseguiram. Eu não consegui. Chorei tanto. O segurança, coitado, tentou me ajudar, mas não consegui nem assim”, recorda, bem-humorada.

Alguns anos mais tarde, uma nova oportunidade apareceu. “Conseguimos chegar até aquelas cortinas que ficam nas laterais do palco e o segurança deixou a gente assistir ao show dali, desde que ficássemos quietas. Foi muito emocionante. Chorei muito. De novo”, conta.

Além da coleção de LPs, ela tem pôster, chaveiro e até senha de wifi inspirada no cantor. “Sempre que tem show do Fábio Jr. na região, eu e minhas amigas vamos. Já é uma tradição nossa”, finaliza. (RM)