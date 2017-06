Exposição retrata Cuba na Ufscar

Está em cartaz na biblioteca do campus do CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos), Jardim Pedras Preciosas, zona norte,...

Está em cartaz na biblioteca do campus do CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos), Jardim Pedras Preciosas, zona norte, a exposição Volta pra Cuba, do jornalista paulistano David Chaves Fugazza. A entrada é de graça.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Ufscar, a mostra reúne imagens do povo cubano e dos muros com mensagens revolucionárias, além de outras cenas do cotidiano do país que fica no Caribe.

O tema da exposição – Volta pra Cuba – chama atenção, mas é referência da frase que foi amplamente usada em manifestações contra governos de esquerda no Brasil nos últimos meses. De acordo com o jornalista, o objetivo do trabalho é “aproximar o Brasil de Cuba e revelas aos visitantes um pouco da ilha tão polêmica”.

A exposição é resultado da viagem feita por Fugazza durante 15 dias pelo país. “Cuba ficou em evidência aqui no Brasil e vi muitas comparações absurdas, afirmações, mitos e boatos. Vi muita gente querendo definir o que é – ou não é – felicidade baseada na nossa forma de vida, sem conhecer outra maneira de fazer economia”, justifica o autor.

Em sua viagem, o jornalista interagiu com os mais diversos tipos de pessoas. “Conversei com outros jornalistas, professores, médicos e estudantes de diversas idades e cursos. Me surpreendi com a alegria e inteligência desse povo tão comunicativo, festeiro e carinhoso”, revela Fugazza.

A mostra fica até 20 de junho e pode ser visitada de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h, na biblioteca da Ufscar.