Exposição de Orquídeas acontece neste fim de semana

Este fim de semana acontece a XII Exposição Nacional de Orquídeas de Araras, onde várias cidades irão expor suas orquídeas que serão julgadas e pontuadas por categorias. As melhores orquídeas de cada categoria serão premiadas.

A exposição começou ontem (12) e segue neste sábado (13) e domingo (14), no Parque Ecológico Gilberto Rügger Ometto, que fica na Avenida José Pavan, s/n – Jardim Celina. O evento é gratuito e aberto ao público. A visitação é das 8h às 21h no sábado, e das 8h às 17h no domingo.

A exposição conta com aproximadamente mil vasos de orquídeas floridas que estão expostas pelas Associações Orquidófilas de várias cidades além de Araras, como: Poços de Caldas (MG), Guaxupé (MG), Ribeirão Preto, Americana, São Carlos, São Paulo, Campinas, Salto, Santa Rita do Passa Quatro, Leme, Limeira, Rio Claro, Piracicaba e Pirassununga, entre outras.

Haverá também a venda de orquídeas, que podem ser um bom presente para este Dia das Mães, comemorado amanhã. Serão alas separadas para exposição e vendas.

Também haverá 20 sorteios de vasos de orquídeas para cada pessoa que levar um quilo de alimento não perecível. No momento da doação, a pessoa receberá um cupom por quilo doado que garantirá a participação. O sorteio será feito no domingo, às 14h, no próprio local. Todos os mantimentos arrecadados, serão doados ao Fuss de Araras (Fundo Social de Solidariedade).

A realização da exposição é o Círculo Orquidófilo de Araras, que é uma associação sem fins lucrativos existente há aproximadamente 14 anos e conta com diversos associados que se reúnem para trocar conhecimentos sobre as orquídeas e para levar suas orquídeas a exposições nacionais em outras cidades.

A exposição e julgamento são regidos pela CAOB (Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil). Na exposição serão julgadas as orquídeas e as melhores poderão receber pontuação de 4 a 10 pontos. O julgamento é dividido por categoria das orquídeas, sendo sete tipos de categoria e as melhores três orquídeas de cada categoria serão premiadas e ficarão expostas em um podium na exposição.