Expectativa pelo legislativo…

O resultado das eleições municipais deste ano gera diferentes conclusões, desde análises de cientistas políticos, dos próprios políticos, da imprensa e também da sociedade em geral.

No cenário nacional, o que se viu foi uma reprovação a políticos tradicionais e a partidos ou grupos envolvidos em denúncias de corrupção. E essa onda se espalhou para praticamente todos os municípios brasileiros, incluindo Araras. O partido local que mais sentiu o impacto foi o PT e, por tabela, o atual governo municipal. Os números mostram isso.

Avaliando somente o cenário local, na disputa majoritária foi possível verificar a rejeição pela continuidade de um “terceiro mandato” do atual governo, apesar da boa avaliação, e a empatia por um candidato (Pedrinho Eliseu – PSDB) que, mesmo em risco (registro ainda indeferido pela Justiça Eleitoral), conseguiu ser o mais votado.

Na disputa proporcional também é possível fazer avaliações sobre a decisão final do ararense. Primeiramente, a votação para o Legislativo seguiu o rito do Executivo, ou seja, a preferência por novos nomes ou por quem estava na oposição. Nem sempre foi assim, pois normalmente o candidato do governo tem considerável vantagem por ter o apoio da “máquina”.

Importante é registrar a eleição de três mulheres na mesma Legislatura – Regina Corrochel (PTB), Anete Casagrande (PSDB) e Deise Olímpio (PSC), fato inédito em Araras. Até então, somente duas haviam sido eleitas numa mesma disputa.

Impossível também não ressaltar o fator “igreja evangélica”, com a participação direta de seus líderes religiosos na orientação dos fiéis a votar no candidato por eles definido. A Quadrangular também, de forma inédita, elegeu três candidatos de uma só vez – as mulheres Regina Corrochel e Deise Olímpio, e o reeleito Marcelo de Oliveira (PRB).

Outro detalhe curioso foi constatar que quatro grupos políticos elegeram representantes na Câmara. Dos cinco candidatos a prefeito, apenas o grupo de Du Severino (PTN) não elegeu nenhum vereador. Os grupos de Pedrinho Eliseu (PSDB), Paulinho Nascimento (PSD) e Breno Cortella (PDT) elegeram três vereadores cada, enquanto o de Bonezinho Corrochel (PTB) emplacou dois vitoriosos. Fator importante, porém, é que não há garantia nenhuma de fidelidade durante os próximos quatro anos, principalmente de quem não será governo.

De toda esta “salada”, o resultado final foi uma Câmara com 11 nomes eleitos democraticamente, sem levar em consideração a questionável coligação proporcional. Independentemente da hoje discutível regra das coligações, que acaba sempre excluindo alguns candidatos com muito mais votos do que os eleitos, é o que temos!

A próxima Câmara promete “dias melhores” nas discussões do plenário – é o que se espera. É formada por nomes com boa experiência e novatos com capacidade técnica em suas respectivas áreas. Fica a expectativa por uma melhor qualidade de representação, e que cumpram a sua função independente de legislar e fiscalizar, sem predominar a interferência esmagadora do Executivo.