Expectativa no ar

Editorial 24 de dezembro de 2016 Tribuna do Povo

Chegamos a mais um final de ano. E muitos querem esquecer o ano que se encerra – o fator determinante é a crise econômica...

Chegamos a mais um final de ano. E muitos querem esquecer o ano que se encerra – o fator determinante é a crise econômica que atingiu diretamente a população. Desemprego, recessão, alta de preços nos produtos básicos, incerteza sobre a retomada do crescimento em 2017, e a avassaladora crise política que assolou o país.

A tensão na política se esboçou em 2015, e agravou-se em 2016 – ano do impeachment da presidente da República Dilma Rousseff (PT). Mas está se agigantando cada vez mais, com a divulgação das delações que tornou público o que muitos brasileiros já sabiam: o envolvimento de políticos de todos os níveis do Congresso Nacional, sem distinção de partidos, em tráfico de influência, caixa 2 e corrupção.

Na esfera municipal, Araras vive mais uma incerteza política com a indefinição sobre o novo prefeito da cidade. Pedrinho Eliseu (PSDB) foi o candidato que recebeu mais votos na eleição de 2 de outubro, mas mesmo assim seu registro foi indeferido pelas três instâncias eleitorais: Justiça Eleitoral local, TER-São Paulo e TSE-Brasília.

Com a sentença do plenário do TSE indeferindo a candidatura da chapa vencedora, abriu-se então a possibilidade de o novo presidente da Câmara, a ser escolhido dia 1º de janeiro, assumir o Executivo interinamente até a realização da eleição suplementar. A única possibilidade de Pedrinho assumir a Prefeitura, já em 1º de janeiro, é conseguindo uma liminar, que poderia ocorrer até mesmo na noite de ontem.

O mais importante: esta indefinição deixa a população apreensiva e preocupada com o andamento dos serviços prestados na cidade. O que mais se ouve em rodas e nos cafés são críticas sobre a legislação brasileira, que é muito imprecisa, confusa e com infinitas possibilidades de recursos. Não só na justiça eleitoral, mas também na área cível e criminal. No direito brasileiro, dois mais dois nunca é igual a quatro.

Em relação à economia, os prognósticos são ainda mais diversos. De um lado os pessimistas – ou, quem sabe, mais realistas – como a economista Sílvia Matos, coordenadora técnica do Boletim Macro Ibre. Ela diz que as expectativas de recuperação da economia brasileira têm melhorado, mas ainda não será em 2017 que o país vai sair da crise. Já um grupo de executivos e empresários otimistas, presentes na entrega do prêmio MarCo, em outubro, acredita que 2017 marcará o início da recuperação da economia brasileira, apesar da cautela.

Realmente o ano de 2016 não foi nada promissor. Vamos esperançar que 2017 seja bem diferente…

_____________________

Boas Festas!

Desejamos a todos nossos leitores, parceiros e amigos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Gostaríamos de retribuir os votos de boas festas a todos que encaminharam cartões impressos ou eletrônicos: OCA (Organização Contábil Ararense), Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras), Sindicato da Alimentação de Araras e Leme, Escritório Contábil Sierra, vereadora Magna Regina Carbonero Celidório, Agência Radioweb, Lastro, Aspin Tecnologia, Ribamar Guerreiro Negócios Imobiliários, Casa do Construtor, Zé Atílio e Família/Consefer Seguros, deputado Roberto de Lucena, Evidência Comunicação, Lucia Paes de Barros, Tabor Turismo, Fernanda Spagnuolo, Caldi Comunicação e Representações, Beden Sleep Comfort, Bosch, Comunique-se, De Mori Advogados, Caixa Econômica Federal, Ricardo Terrabuio.