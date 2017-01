Exército da solidariedade

Duas lindas histórias de reencontro de moradores em situação de rua com seus familiares estamparam jornais de Araras, inclusive as páginas da Tribuna do...

Duas lindas histórias de reencontro de moradores em situação de rua com seus familiares estamparam jornais de Araras, inclusive as páginas da Tribuna do Povo, nos últimos dois meses. Ambas aconteceram devido ao trabalho voluntário realizado pela ONG (Organização Não-Governamental) ASS (Associação Separados Para o Senhor).

Com sede na Rua Das Primaveras, Jardim São Nicolau, ela é ligada à Igreja Manancial das Águas – em atividade há seis anos. Apesar do trabalho da ONG ser exposto a partir de novembro de 2016, ele começou há três anos e não inclui somente assistência para moradores de rua, mas também para famílias e pessoas que enfrentam problemas sociais.

Cenira Imaculada de Moraes Silva é pastora da igreja e presidente da ASS. Para Tribuna no Bairro, disse que a entidade surgiu da necessidade do auxílio ao próximo, além da própria experiência de vida. Nascida no Estado de Minas Gerais, Cenira está há mais de 30 anos em Araras e disse que passou necessidade no começo.

“Naquela época senti dificuldade para encontrar auxílio, por isso acredito que o trabalho social seja importante para pessoas que passam por dificuldades”, disse. A ONG começou tímida, com apenas sete voluntários, mas hoje conta com 20 pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente em cada atividade.

No começo, atendia apenas famílias que frequentavam a igreja e que estavam com problemas financeiros. Porém, o primeiro atendimento fora do círculo religioso aconteceu em um acampamento localizado em Cordeirópolis. “Foi naquele momento que percebemos como haviam pessoas necessitadas e que precisavam de auxílio, independente de religião”, conta Vanessa Trevisan, vice-presidente da ASS.

Com o passar dos anos, o trabalho cresceu conforme o aumento da demandae o atendimento precisou ser amadurecido. “Realizamos eventos como Natal para crianças carentes, mas houve necessidade em mudar e o atendimento passou a ser feito somente em emergência. Ou seja, primeiro passo nós damos, depois encaminhamos para algum órgão responsável”, explica Vanessa.

Além de Vanessa e Cenira, a ASS também conta com o trabalho voluntário da enfermeira Mara Pontes. “Hoje é uma das melhores coisas que faço e aprendi muito com as pessoas que são atendidas, principalmente os moradores em situação de rua. É preciso cultivar amor ao próximo”, revela.

Também tem ajuda da ala mais jovem da igreja e uma das representantes é Roberta Dorta, que iniciou o voluntariado com apenas 14 anos. “Sempre gostei de ajudar ao próximo e são muitos os que precisam de ajuda, outros apenas de atenção”, disse Roberta.

A ASS também oferece cursos em uma casa localizada no Jardim Alvorada, zona norte. As aulas acontecem todas as quartas-feiras em uma garagem que foi adaptada por outra voluntária. As alunas têm aulas de crochê, EVA e pintura em tecido.

“A demanda sempre cresce e nossa meta é aumentar o atendimento para quem precisa. Então, aceitamos trabalho voluntário de professoras artesãs para novas turmas”, disse Vanessa. Para saber mais sobre o trabalho da ONG e contribuir de alguma forma com todos os atendimentos o contato é (19) 99632 4531.