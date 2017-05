Executivo quer que lei permita a loteadores doarem equipamentos públicos

Projeto apresentado nas últimas semanas pelo Poder Executivo e lido na Câmara na última segunda-feira (22) quer ampliar o leque de possibilidades da compensação...

Projeto apresentado nas últimas semanas pelo Poder Executivo e lido na Câmara na última segunda-feira (22) quer ampliar o leque de possibilidades da compensação feita pelos loteadores em Araras ao município. Hoje, via de regra, os empreendimentos habitacionais são liberados no município com contrapartidas à Prefeitura. Geralmente quem constroi um condomínio ou loteamento costuma doar ao município alguns terrenos para que sejam usados como áreas institucionais – ou seja, a Prefeitura construa por lá Postos de Saúde, escolas, dentre outros.

A ideia nova é que a Prefeitura possa aceitar, ao invés de doação de terrenos, doação de materiais e até equipamentos de saúde e esporte ou até mesmo conversão dessa compensação em dinheiro. “Nesses casos o empreendedor doa o equivalente em dinheiro”, cita o prefeito Pedrinho Eliseu, que entende que a medida favorece investimentos nas áreas que, de fato, precisem de mais equipamentos públicos.

O prefeito ainda quer modernizar a atual regra. “A gente quer modernizar a nossa legislação”, cita Pedrinho, ao lembrar que graças à lei atual os distritos industriais de Araras têm áreas institucionais sem uso. “As áreas ficam lá, sem uso. Vai construir uma praça lá?”, questiona o prefeito.

De fato hoje a lei municipal de parcelamento do solo prevê que para aprovação de loteamentos, serão doados sem encargos para o município lotes com áreas mínima de 250 m² e frente mínima de 10 metros. Isso hoje depende do número de lotes. Por exemplo, em loteamentos com até 100.000 m² devem ser doados ao município dois lotes; acima de 100.000 m² até 200.000 m² quatro lotes; acima de 200.000 m² até 300.000 m² seis lotes, e assim sucessivamente.

A mesma norma, hoje, também estipula os modos como pode ser feita essa doação, mas não chega a especificar doação diferente das feitas atualmente. Em resumo: a norma impõe que para a implantação de empreendimentos de caráter habitacional, o empreendedor deverá doar áreas ao município ou destinar áreas para o uso institucional. Mas a intenção da administração municipal é que, além disso, ele possa implantar equipamentos públicos – como praças, por exemplo, nas áreas que mais precisem da cidade, e não necessariamente nesses novos espaços.

“Em alguns casos de implantação de empreendimentos industriais não é de interesse público a destinação de áreas para uso institucional, já que dificilmente acontecerá de ser instalado algum equipamento público destinados à educação, esporte, cultura, lazer, convivência comunitária ou outras finalidades institucionais em tais empreendimentos”, interpreta o prefeito na justificativa do projeto.

Para ele, desde que justificado o interesse público (mediante a apresentação de laudo técnico), a ideia é se admitir a compensação de tais áreas por implantação de equipamentos públicos destinados à educação, esporte, cultura, lazer, convivência comunitária ou outras finalidades institucionais. O prefeito quer incluir ainda a possibilidade de doação de áreas em outros locais no município, em regiões que apresentem déficits de atendimento à demanda existente “quando o empreendimento for implantado em região cujos padrões de atendimento dos equipamentos públicos comunitários sejam considerados satisfatórios”. A nova norma prevê até possibilidade de doação de máquinas, veículos e equipamentos, além de pagamentos em dinheiro.

Troca a critério do prefeito

Quando a administração municipal julgar do interesse público, poderá proceder à substituição parcial ou total da doação através de novas formas de compensação. Essa compensação só poderá ser feita mediante autorização do prefeito.

Dentre as alternativas estão previstas: a implantação de equipamentos públicos destinados à educação, esporte, cultura, lazer, convivência comunitária ou outras finalidades institucionais, projeto urbanístico, edilício e paisagístico que garantam o atendimento à demanda, à adequação e à finalidade do empreendimento; doação de áreas em outros locais no município, dentre outros.

As compensações serão em valores equivalentes ao valor de mercado da área prevista. Isso será devidamente avaliado pela Comissão Permanente de Avaliação.