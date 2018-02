Executivo quer editar publicações apenas na internet

O Poder Executivo ararense enviou projeto de Lei à Câmara para acabar com as publicações em meios impressos dos atos da administração municipal. A...

O Poder Executivo ararense enviou projeto de Lei à Câmara para acabar com as publicações em meios impressos dos atos da administração municipal.

A proposta é que o Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras seja veiculado exclusivamente na forma eletrônica, na rede mundial de computadores, com disponibilização através do sítio oficial da Prefeitura Municipal (www.araras.sp.gov.br). Hoje essa consulta é possível – desde que o site onde o Diário está hospedado não sofra com quedas ou não esteja fora do ar para manutenção.

Hoje a lei municipal prevê que a publicação das leis e atos municipais se faz em órgãos da imprensa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.

Atualmente a escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos ocorre por meio de licitação, em que se levam em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de freqüência, horário, tiragem e distribuição, garantindo maior alcance das publicações da administração pública.

Com a alteração os ararenses não teriam mais acesso aos atos públicos por meio da imprensa local (a empresa que vencia a licitação cobrando preços menores e maior alcance e outra condições publica os atos da Prefeitura). Apenas via acesso à internet poderia se consultar os atos do Poder Público, que os publicaria dentro de seu próprio site. Vale lembrar, contudo, que lei federal estipula expressamente que “avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra”.

Em uma extensa justificativa para o ato o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) alega que “tal propositura legislativa possui o escopo de instituir o Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras como veículo oficial de publicação” e que “a forma de publicação tradicionalmente conhecido por todos é o meio físico, via de regra, dada a finalidade informativa, conhecido e denominado Diário Oficial, porém, com a evolução da tecnologia e disseminação dos meios virtuais de comunicação, vários procedimentos administrativos começaram a ser mudados acompanhando essa evolução e se adaptando a elas, sendo beneficiados com a agilidade”. O prefeito ainda aponta que com a alteração haveria abrangência e economia. Porém vale destacar que atualmente os atos já estão publicados na internet, e a mudança apenas permitiria que a Prefeitura deixasse de realizar a publicação em veículos fora de sua alçada.

“A proposta visa instituir um instrumento de publicação de periodicidade diária, conferindo mais agilidade na eficácia dos atos, atendendo, assim, ao princípio da celeridade, haja vista que as edições dos jornais impressos na cidade não são diárias”, aponta o prefeito. O chefe do Poder Executivo chegou a apelas até à “responsabilidade ambiental pelo fato de não haverem mais publicações impressas daqueles atos”.

Mesmo assim ele reconhece que atualmente já ocorre a publicação dos atos com conteúdo normativo e dos atos administrativos oficiais do Poder Executivo, da administração pública direta e indireta através do Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras, porém os mesmos também são publicados de forma impressa, em órgão de imprensa contratado para tal finalidade.

O prefeito lembra que a Lei Geral de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011 inclui a necessidade de o ente público ter veículo de comunicação em versão online e pondera que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.. Vale lembrar, contudo, que a própria lei aponta que para isso “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem”.

O prefeito garante que mesmo com a alteração que deseja, as publicações de maior amplitude, como as previstas na Lei Federal 8666/1993, seguem as determinações de legislação federal e estadual. Em tais casos os atos também serão publicados no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do Estado de São Paulo e/ou em outros órgãos legalmente elencados – e essas publicações continuam tendo custos aos Municípios.

Fiscalização da Controladoria da União flagrou até Diário Oficial falsificado

A Controladoria-Geral da União chegou a constatar, há alguns anos, indícios de simulação em licitações feitas diversas cidades baianas e constatou na época que uma página do Diário Oficial de um município foi falsificada de modo a simular a publicação (que de fato não ocorreu) do aviso de licitação.

Na época, em Ibirataia/BA , a CGU constatou que a cópia de uma página do Diário Oficial do Município, incluída em um dos processos licitatórios analisados, fora falsificada.

Para evitar fraudes a pretensa lei ararense estipula que “as edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Araras terão sua autenticidade, validade jurídica e integridade asseguradas por certificação digital proveniente de autoridade certificadora”, mas não estipula exatamente como isso ocorreria.

Publicação de edital de licitação em jornal é obrigatória, diz TCE-PR

Em razão de existir lei especial que regulamenta a publicidade de licitações e contratos administrativos, consiste expressa violação ao artigo 21 da Lei nº 8.666/93 deixar de publicar os resumos de editais de concorrências, tomadas de preços, concursos e leilões nos jornais locais (municipais ou regionais).

A orientação é do Pleno do TCE-PR, em resposta a consulta formulada pela prefeita do Município de Mercedes/PR, Cleci Maria Rambo Loffit, em 2017. A consulta questionou sobre a obrigatoriedade de publicação de aviso com os resumos de editais de licitação em jornal diário de grande circulação no estado e também em jornal local, ante a difusão de diários oficiais eletrônicos, já que a internet promove amplo acesso à informação.

O parecer do TCE-PR escancara um sério problemas envolvendo gestores municipais a incorrerem em irregularidades. Colaboram para isso as próprias assessorias jurídicas que dão pareceres alegando que basta a criação do Diário Eletrônico do Município para suprir a exigências da Lei de Transparência.

O artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93 estabelece que os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões realizados pelos municípios deverão ser publicados com antecedência, por no mínimo uma vez, no Diário Oficial do Estado, em jornal diário de grande circulação no estado e, também, se houver, em jornal de circulação no município ou na sua região, podendo ainda ser utilizados outros meios de divulgação.

A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos (Cofit), responsável pela instrução do processo, ressaltou que consiste em expressa violação ao texto de lei deixar de publicar os resumos dos editais das licitações. O Ministério Público de Contas (MPC-PR) acompanhou o entendimento da unidade técnica.

O relator do processo, conselheiro Nestor Baptista, destacou que a publicidade dos atos administrativos garante aos cidadãos os direitos à informação e à transparência da gestão pública, conferindo efetividade aos princípios constitucionais.

Os conselheiros paranaenses aprovaram o voto do relator por unanimidade, na sessão do Tribunal Pleno de 13 de julho. O Acórdão 3197/17 foi publicado em 20 de julho, na edição nº 1.638 do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculado no portal www.tce.pr.gov.br. O trânsito em julgado do processo ocorreu em 31 de julho do ano passado, há menos de um ano. (Com informações do TCE-PR)