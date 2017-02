Executivo altera projeto que modifica estatuto da GM

O Presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) anunciou na sessão da última segunda-feira (13) que a Prefeitura retirou da pauta da...

O Presidente da Câmara de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) anunciou na sessão da última segunda-feira (13) que a Prefeitura retirou da pauta da Câmara o projeto de lei que previa mudanças no recém-aprovado estatuto da Guarda Municipal. A retirada, contudo, aconteceu porque a aprovação do projeto não teria efeito prático, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública confirmou à Tribuna.

O Executivo retirou o documento da Câmara por uma deficiência técnica que teria ocorrido ainda na aprovação do Estatuto da Guarda, em 2016. Segundo o secretário de Segurança Pública de Araras, Moisés Furlan, mesmo com o projeto do Estatuto prevendo novos cargos, outra lei, que determina a criação de cargos públicos, não foi alterada. Por conseguinte, na prática o estatuto da Guarda se tornaria inócuo no ponto em que são citados os cargos, já que eles não existem até então.

“Coisas feitas às pressas não são bem feitas”, chegou a cutucar Pedro Eliseu Sobrinho em relação à aprovação do Estatuto em 2016, aprovado ainda na gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT).

O vereador explicou que a ideia do Executivo não é desistir das mudanças no Estatuto da Guarda, mas sim incluir mais pontos nele. O projeto sofria com certa resistência de setores da Guarda, mas o próprio Moisés Furlan anunciou na sexta-feira (17) que apresentou diversos pontos da nova norma ao próprio Sindsepa (Sindicato dos Servidores Públicos de Araras). O entendimento é que ao menos a diretoria do Sindsepa estaria em concordância com a nova proposta.

“O Estatuto foi aprovado, mas os cargos não foram criados”, explicou Furlan ao pontuar que mesmo com a regulamentação desses cargos, sem a criação deles o efeito prático é nulo.

Por isso ainda hoje não há uma hierarquização oficial dos guardas municipais, com exceção de cargos de diretores e comandante da Guarda. Os guardas municipais ainda hoje não têm um plano de carreira efetivo. A ideia é que haja aprovação de lei criando novos cargos aos guardas, e concomitantemente outra norma regule esses cargos – essa norma prevista no Estatuto.

O Secretário de Segurança explicou que os dois projetos de lei (um que cria os cargos e outro que os regulamenta) estão praticamente prontos e devem ser enviados à Câmara nas próximas semanas. O próprio secretário e um representante do Sindsepa deve conversar com os vereadores, explicando ponto a ponto dos projetos.