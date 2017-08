Execução Judicial: Câmara apresentará recurso em ação milionária de ex-vereadores; prazo para pagamento é longo, diz Pedro Eliseu

O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) afirmou que Câmara e Prefeitura irão recorrer da sentença de execução de dívida na ação de...

O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) afirmou que Câmara e Prefeitura irão recorrer da sentença de execução de dívida na ação de cobrança que os vereadores da 10ª Legislatura (1989/1992) moveram contra a Câmara Municipal e Prefeitura, há mais de 25 anos, para receber a diferença entre o que eles receberam como remuneração e o correspondente a 20% dos subsídios então pagos a deputados estaduais. O valor da dívida e condenação, corrigido até o dia 30 de setembro de 2016, era de R$ 9.828.031,59.

O juiz da Comarca de Araras Rodrigo Peres Servidone Nagase determinou no dia 21 de julho que sejam pagos os valores devidos (corrigidos desde a data de ingresso da ação, em 1992, até a atualidade) para 16 vereadores, já descontadas eventuais faltas às sessões ordinárias na época. O prazo para recurso é de 30 dias.

“Cabe recurso da execução, até porque se não se recorrer configura prevaricação e será feito tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura. A Câmara ainda não foi noticiada da cobrança, mas quando ocorrer as medidas serão tomadas”, disse Pedro Eliseu.

Ainda segundo o presidente do Legislativo, caso o recurso não seja aceito pela justiça e mantendo-se a execução, o valor devido deve ser incluído como precatório em 2018 e para pagamento nos exercícios seguintes, iniciando em 2019.

“A decisão da justiça é de que este precatório seja pago entre 10 e 15 anos e pode ser pago parcelado. Esta dívida deve constar do orçamento anual do município e este valor deve sair dos depósitos de 1% da receita anual líquida do município, que o tribunal exige que sejam feitos pelas prefeituras para pagamento de precatórios. Os pagamentos dos vereadores serão feitos de acordo com o dinheiro que houver neste fundo”, emendou ele.

Quem recebe?

Os vereadores da legislatura 1989/1992 entraram com ação em 1992 para receber a diferença salarial durante o período de quatro anos. O motivo foi que os vereadores da 9ª Legislatura (1983/1988) não definiram antes da eleição de 1988 os subsídios dos vereadores que assumiriam em 1989. Terminada a eleição de 1988, com apenas 4 dos 17 vereadores reeleitos e, por desavenças políticas, colocaram em votação no final de 1988 uma redução do subsídio dos 17 vereadores que assumiriam em janeiro de 1989. A regra na época era que um vereador deveria ter um salário correspondente a 20% dos subsídios de um deputado estadual.

Os vereadores beneficiários da ação são os mesmos que compõe a 10ª Legislatura, com exceção de Dorival Natal Filho, ou seja 16 vereadores. São eles: Antônio Carlos Beloto (PMDB), Benedito Ferreira de Campos (PFL), Cláudio Armelin (PTB), Genésio Antônio Meneghetti (PTB), Ivan Estevam Zurita (PTB/PRN), José Pedro Fernandes (PMDB/PST), José Roberto Rimério – Miqueira (PFL), Lamartine Antônio Batistela (PMDB), Orlando Denardi (PDS), Pedro Eliseu Sobrinho (PTB), Pedro Luiz Carroci (PMDB/PST), Remildo Mussarelli (PDS), Renato Álvares Scanavini (PSDB), Sílvia Garcia Simões Zuntini/Gilberto Del Bel (incluído na ação como suplente) (PTB), Valdir Paganotti (PTB) e Walter Nunes da Silva Sobrinho (PTB).

A 9ª Legislatura (1983/1988), que reduziu os salários dos vereadores seguintes, era composta por: Antônio Francisco Santana (PMDB), Arnaldo Sanches (PDS), Dorival Marcel Duro Finardi (PMDB), Gilberto Del Bel (PDS/PTB), José Adilson Zaniboni (PMDB), José Carlos Carleto Denardi (PMDB/PSDB), José Odair Dahmen/Edson Leles dos Santos (PT), José Pedro Fernandes (PMDB), Lamartine Antonio Batistela (PMDB), Maria Iliane Figueiredo/Pedro Luiz Carroci (PMDB/PSDB), Nelson Salomé (PDS), Orlando Denardi (PDS), Remilton Mussarelli (PDS), Sílvia Garcia Simões Zuntini/Nivaldo Antonio Bovo (PDS/PTB) e Virgílo Buzon (PDS).

Os únicos quatro que foram reeleitos naquela época foram os vereadores José Pedro Fernandes, Lamartine Batistella, Orlando Denardi e Silvia Zuntini.

Como também beneficiário na ação, Pedro Eliseu, acredita justo o pagamento dos vereadores. “Eles estão reclamando um direito justo, por isso todos, menos o Natal, entramos com a ação. Se é um direito de todos por que abrir mão de receber?”, finalizou (RP)