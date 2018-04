Exclusividade e sofisticação são marcas da Bersanetti Design

Quem não gosta de exclusividade em suas aquisições? Essa é a especialidade da Bersanetti Design, que fabrica móveis sob medida que atendem os mais...

Quem não gosta de exclusividade em suas aquisições? Essa é a especialidade da Bersanetti Design, que fabrica móveis sob medida que atendem os mais diversos gostos e necessidades.

Para prestigiar ainda mais os clientes, este final de semana a loja preparou uma promoção especial com mesas de jantar únicas, que levam sofisticação e beleza a qualquer ambiente .

Bersanetti Design

Fabrica seus estofados com exclusividade no modelo e tamanho ideal, seja para a sala de tv ou estar, oferece uma vasta variedade de itens como papel de parede, cama box, cabeceiras estofadas sobe medida, tapetes, salas de jantar e oferece ainda a facilidade de orçamento para reformas de estofados atraves por meio do whatsapp.

Os produtos também podem ser visulizados pelo perfil da empresa no Instagran como @bersanettidesign e no Facebook como Bersanetti Besign.

A empresa está no ramo de móveis estofados desde 1969, sendo referência na fabricação e reforma de estofados tendo como meta a qualidade e satisfação de seus clientes.

Desde 2007 a Bersanetti conta com showroom onde expõe todos os móveis, a empresa acredita que o lugar mais importante do mundo é a casa da pessoa e, por isso, merece móveis Bersanetti.

Texto – Maria Gabriela Córnia

Informe Publicitário