Ex-prefeito será indenizado por calúnia e difamação pela internet

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) venceu, ainda em fevereiro desse ano, um processo contra um cidadão por calúnia e difamação e agora aciona a Justiça para que o cidadão cumpra a determinação judicial. O ex-prefeito foi ofendido por postagens via rede social Facebook ainda em 2016 e por isso entrou com a ação.

Na postagem contra Brambilla, o cidadão chegou a usar termos fortes, jocosos e proferiu diversas ofensas pessoais contra o então prefeito. Conforme consta no processo de execução o cidadão, além de críticas pessoais a Brambilla, ainda insinuou que o político seria corrupto e também criticou genericamente militantes do PT (Partido dos Trabalhadores). “Não tem palavras para esse lixo humano sr. prefeito vagabundo” (SIC), chegou a postar. “Toma vergonha na cara Brambila, seu vagabundo, o partido PT só tem ladrão desonesto, corrupção e entre outros” (SIC), insistiu o cidadão, que ainda finalizou: “Não este lixo ladrão do Brambilla vagabundo ladrão” (SIC)

As ofensas, pesadas e com palavras de baixo calão, evidentemente incomodaram o ex-prefeito, que decidiu então cobrar explicações ante à Justiça pelo crime.

“O exequente era prefeito municipal de Araras, além de médico no município de reputação idônea. Após acompanhar sua rede social foi surpreendido pelo requerido, ora Executado, no Facebook – sítio de relacionamentos online – na qual promulgou em seu perfil, várias ofensas”, explicou na petição em que cobra a execução da dívida pelo processo o advogado de Brambilla, Leandro Cerbi.

Cerbi reforçou que na época das ofensas o então prefeito registrou um boletim de ocorrência. Como ele deu andamento ao fato, transformou-se este em processo de calúnia e difamação – o processo entrou na Justiça como criminal. Contudo, por se tratar de baixo potencial, o processo passou para uma composição civil. Ainda assim foram mantidos os efeitos perante o judiciário.

Houve então uma audiência de conciliação, onde o juiz do caso determinou a reparação civil do dano. O juiz chegou a fixar que essa reparação seria na ordem de quatro salários mínimos (pouco menos de R$ 4 mil), a serem pagos parceladamente pelo autor da ofensa, em troca da suspensão da ação criminal.

A proposta acabou aceita, mas já em maio desse ano a defesa do ex-prefeito observou que a sentença foi descumprida e que não houve qualquer pagamento do valor determinado pelo juiz. Como não houve essa quitação, o advogado Leandro Cerbi entrou com pedido para execução da sentença.

Em maio a Justiça decidiu então que o executado teria 15 dias para efetuar o pagamento da quantia de R$ 5.506,82 “devidamente corrigida à época do efetivo pagamento na forma do acordo, observada a multa do art. 523, § 1º do novo C.P.C. no caso de descumprimento. Decorrido o prazo sem pagamento, certificando-se, com o cálculo atualizado do valor executado, tornem conclusos para penhora online”, aponta o juiz.

Ofensas pela internet rendem condenações

O advogado Leandro Cerbi explicou que esse tipo de condenação ocorre devido a ofensas pessoais. O problema apontado não se refere a críticas ao modo de governar, mas sim a ofensas de cunho pessoal. “Extrapolou a crítica ao governo e passou a crítica a pessoa do ex-prefeito Brambilla”, explica Cerbi.

Ele conta que há outros casos em Araras em estudo, justamente por ofensas feitas via redes sociais. “Ainda estudamos outras situações”, exemplifica.

Casos em que manifestações passam de críticas a ofensas têm sido corriqueiros pelas redes sociais. O caso de grandes proporções mais recente envolve o apresentador e humorista Danilo Gentili. A Justiça de São Paulo condenou Gentili a pagar uma multa diária de mil reais a Gilberto Dimenstein, caso Danilo não apague as ofensas que fez ao jornalista criador do site Catraca Livre. Isso porque o apresentador do SBT chamou jornalista de ‘repugnante’ após uma publicação do Catraca que critica o modo como o humorista tratou sua assistente do The Noite, Juliana Oliveira, a comparando com um chocolate por ela ser negra.

“Essa é apenas a primeira fase do meu processo por danos morais para que ele aprenda a distinguir entre crítica e ofensa. Uma coisa é o direito de expressão; outra usar a palavra para injuriar, caluniar e difamar”, pontuou Gilberto Dimenstein.