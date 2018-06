Ex-prefeito Pedrinho Eliseu é nomeado Secretário de Governo pelo pai, Pedro Eliseu

A Prefeitura de Araras confirmou na manhã desta quinta-feira (21) que o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) foi nomeado Secretário Municipal de Governo pelo pai...

A Prefeitura de Araras confirmou na manhã desta quinta-feira (21) que o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) foi nomeado Secretário Municipal de Governo pelo pai dele, o prefeito interino Pedrão Eliseu (DEM). A nomeação já havia sido anunciada anteriormente, mas foi oficializada somente nesta quinta.

“Pedrinho Eliseu foi nomeado para o cargo de secretário municipal de Governo da Prefeitura de Araras nesta quinta-feira (21). Ele administrou a cidade de Araras como prefeito durante um ano e quatro meses, conhece todas as ações em andamento na Prefeitura e onde estão os entraves da máquina”, informou nota da Prefeitura de Araras sobre o assunto.

“Assumo a responsabilidade para dar continuidade aos projetos já em andamento”, comentou Pedrinho. Com a nomeação de Pedrinho Eliseu, acontece o movimento já esperado: o então secretário de Governo, Marcelo Franchozza, volta a assumir a Secretaria Municipal de Ação Cultural, onde já atuou em 2017 na atual administração. Jonas Bueno, que chefiava a Cultura, assume o cargo de Diretor de Cultura na mesma Secretaria (função que ele fazia também em 2017 antes de subir ao posto de Secretário de Cultura).

STF entende que nomeação em cargo de primeiro escalão não é nepotismo

A hipótese de que a nomeação de Pedrinho Eliseu por Pedrão Eliseu caracterizaria nepotismo já foi afastada por tribunais superiores do país. O entendimento é que cargos de natureza política, como o de secretário de Estado ou secretário municipal, não se submetem às hipóteses da Súmula Vinculante 13, que veda a prática do nepotismo na administração pública.

Esse foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ao suspender efeitos de decisão que determinou o afastamento de um secretário municipal no Rio Grande do Sul que foi nomeado pelo pai e prefeito dele.

Na análise de ação popular ajuizada contra a nomeação, no início de 2017, o juiz daquela cidade concedeu liminar para determinar o imediato afastamento do cargo do filho e secretário, sem direito ao recebimento da remuneração. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas derrubada no Supremo.

Na reclamação apresentada ao Supremo, o secretário disse que a proibição contida na súmula não alcança agentes políticos, salvo casos de comprovadamente ter havido fraude à lei ou troca de favores, o que não se verificaria na sua nomeação.