Ex-prefeito em situação similar à de Pedrinho tem registro negado e desiste do pleito

O ex-prefeito de Rio das Ostras/RJ, que também foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico e teve que deixar o comando da...

Compartilhe em suas redes sociais!

O ex-prefeito de Rio das Ostras/RJ, que também foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico e teve que deixar o comando da cidade fluminense este ano, foi impedido de concorrer às eleições para retornar ao cargo. Este é o primeiro caso que se tem notícia de um candidato às eleições suplementares que teve o registro indeferido na primeira instância. Outros diversos casos têm permitido aos prefeitos que saíram dos cargos concorrerem nos pleitos suplementares.

Contudo o clima segue de indefinição, já que ainda não se tem decisões tomadas por tribunais superiores, e enquanto os ex-prefeitos entendem que podem concorrer nas eleições suplementares, os partidos de oposição a eles, evidentemente, entendem que os candidatos deram causa às novas eleições e eram inelegíveis nas datas “normais” das eleições.

A situação do ex-chefe do Executivo de Rio das Ostras é muito similar à do ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), e é o primeiro sinal negativo para o prefeito. Apesar disso o grupo de Pedrinho garante que diversas outras decisões em primeiras instâncias pelo país têm permitido aos candidatos em situação similar à dele concorrerem.

O então prefeito de Rio das Ostras, assim como Pedrinho, venceu as eleições em 2016 para ser prefeito de seu município, mas este ano foi forçado a sair do cargo depois que o julgamento do plenário da Corte Eleitoral aplicou o entendimento fixado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que, em repercussão geral, afirmou que a inelegibilidade de oito anos prevista na alínea “d”, do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 (Lei de Inelegibilidades), pode ser aplicada a casos anteriores à vigência da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Assim como o então prefeito ararense, Carlos Augusto Balthazar, de Rio das Ostras, entendia que poderia concorrer no novo pleito, mas como as eleições suplementares já têm data marcada em Rio das Ostras, ele já tentou o registro – e teve esse registro de candidatura às eleições suplementares de Rio das Ostras indeferido.

A Justiça fluminense aceitou o argumento de que Carlos Augusto foi o causador do novo pleito, já que teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

Por isso a chapa de Carlos Augusto Balthazar teve o registro de candidatura às eleições suplementares de Rio das Ostras, no interior do Rio, indeferido pela primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio na tarde desta quinta-feira (7). O TRE entendeu que o político foi o causador do novo pleito. Por lá o pedido do indeferimento foi feito por partidos de oposição. O Ministério Público Eleitoral até entendeu que deveria ser deferido o registro, mas a juíza local não deferiu o pedido – e nem o TRE-RJ. O candidato poderia concorrer às instâncias superiores, mas já anunciou que com a negativa desistiu do pleito.

Carlos Augusto chegou a defender que concorreu às eleições em 2014 e 2016, antes da retroatividade da Lei da Ficha Limpa e que ele não causou a anulação do pleito de 2016 por não ter atuado com dolo (de forma intencional, ou com má-fé), mas a Justiça Eleitoral da própria cidade entendeu que permitir que ele concorresse na eleição suplementar representaria infração ética ao ordenamento jurídico eleitoral.

No Ceará, candidato em situação similar concorreu normalmente

Em situação bastante similar também a de Pedrinho Eliseu, o ex-prefeito de Tianguá-CE, Luiz de Menezes, também obrigado a deixar o cargo de prefeito pela mesma razão (condenação por abuso de poder econômico em 2009, afetado pela extensão da vigência da Lei da Ficha Limpa para 8 anos).

Em sentença favorável – concedida também pela Justiça Eleitoral na primeira instância ao candidato de Tianguá – o juiz entende que “o exaurimento do prazo de inelegibilidade do noticiado/impugnado considera a data da eleição em que praticado o abuso”. Ainda aponta o mesmo documento do magistrado cearense que “o respectivo candidato não está inelegível para participar do pleito suplementar de 2018”.