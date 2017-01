Ex-jogadores participam de jogo festivo no Sayão FC

O Sayão FC inaugurou no domingo (8) um novo vestiário para uso exclusivo do Campo 1, de grama sintética, onde acontece a maioria dos...

O Sayão FC inaugurou no domingo (8) um novo vestiário para uso exclusivo do Campo 1, de grama sintética, onde acontece a maioria dos jogos dos campeonatos internos do clube. O Sayão comemorou 53 anos de fundação no sábado (7).

Para comemorar a inauguração foi organizado um jogo amistoso entre o União Master e uma Seleção Paulista, envolvendo vários ex-jogadores conhecidos da torcida ararense.

Entre os ex-atletas que entraram em campo, destaques para Sorato, Alexandre, João Paulo, Edinho, Odair, Rubens Cardoso, Marcos Garça, Marola, Rossi, Paulo Salles, Robson, entre outros. No final, vitória do União Master por 3 a 2.