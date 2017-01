Ex-chefe da Educação de Conchal assume Secretaria em Araras

Após mistério, Pedrinho Eliseu (PSDB) anunciou na tarde desta segunda-feira (2) a professora Mariana Mani Moura, 35 anos, como a nova secretária municipal de...

Após mistério, Pedrinho Eliseu (PSDB) anunciou na tarde desta segunda-feira (2) a professora Mariana Mani Moura, 35 anos, como a nova secretária municipal de Educação de Araras. O nome foi confirmado horas depois da conversa entre ambos, que se reuniram na manhã de segunda-feira (2) no gabinete do prefeito.

Mariana Mani Moura foi, até o final do ano passado, a diretora do Departamento de Educação de Conchal. O departamento é correspondente a uma Secretaria Municipal de Educação (em Conchal, diferentemente de Araras, a estrutura municipal não comporta Secretarias Municipais, e sim Departamentos).

Mariana é formada em educação física, pedagogia, possui pós-graduação em educação especial, gestão para o sucesso escolar, gestão pública municipal pela Universidade do Rio de Janeiro, gestão escolar e psicopedagogia clínico institucional e gestão escolar.

A nova secretária relatou que o primeiro passo será “formar uma excelente equipe de coordenação e a partir daí fazer um bom planejamento, definir os focos e prioridades para a educação de Araras”.

“Nossa meta é realizar um trabalho planejado, com sabedoria, foco e muito estudo”, comentou. Segundo a Secretaria de Comunicação, a ideia é manter “diálogo de forma permanente” com professores e servidores da secretaria, pais, alunos e com a sociedade. “Vamos ouvir mais para errar o mínimo possível”, disse a nova titular do cargo.

Com o anúncio apenas a Secretaria da Fazenda pode ter mudanças, já que o advogado José Luiz Corte, acumula a pasta interinamente – ele é o titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos. (Redação)

Secretários Municipais do governo de Pedrinho