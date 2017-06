Eu estava lá – Time de 1992

Eu estava lá – 1 Qual o melhor time que o União São João montou em toda sua história? Muitos torcedores certamente fazem...

Eu estava lá – 1

Qual o melhor time que o União São João montou em toda sua história? Muitos torcedores certamente fazem essa pergunta pra si mesmo ou em rodas de amigos. Foram muitos times fortes que o clube montou, mas pra mim posso destacar um de 1992. Não que todos os 11 jogadores titulares daquele elenco foram os melhores em suas posições, na comparação com outras equipes. Meu argumento é que naquele ano o clube tinha, talvez, quatro dentre os melhores jogadores de toda sua história: Veloso, Roberto Carlos, Odair e Éder Aleixo.

Eu estava lá – 2

Aquele ano de 1992 foi marcante para o União porque o clube conseguiu pela primeira vez se classificar para a elite do futebol brasileiro. O União disputou a Série B e, como a CBF disponibilizou muitas vagas para a Série A do ano seguinte (para favorecer o Grêmio/RS), o União aproveitou e foi um dos que conseguiram o sonhado acesso. O jogo marcante do acesso foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Noroeste, em Bauru, gols de Éder e Odair.

Eu estava lá – 3

O elenco de 1992, como um todo, era muito bom, e ainda tinha Jair Picerni como técnico. Vou citar a base daquele ano: Veloso, Luciano, Beto Médice, Henrique e Roberto Carlos; Vinícius, Odair e Glauco; Israel, Marcelo Conte e Éder Aleixo. Ao longo da temporada o técnico Jair Picerni ainda tinha boas opções para colocar em campo, como Rossi, Edinho (surgiu como atacante), Zé Luiz e Esquerdinha. Como já é de praxe, cito sempre um time que atuou num jogo importante, então não posso me furtar daquela vitória diante do Noroeste, em 27 de abril: Velloso; Rossi, Vinícius, Geferson e Roberto Carlos; Luis Carlos (Geninho), Odair e César; Edinho, Zé Luiz e Éder (Marquinhos).