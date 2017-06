Eu estava lá – Tabu com o Santos

Eu estava lá – 1 O União São João viveu momentos distintos ao longo de seus 36 anos de fundação. A década de...

Eu estava lá – 1

O União São João viveu momentos distintos ao longo de seus 36 anos de fundação. A década de 1990, por exemplo, foi o auge do clube, com jogos memoráveis e conquistas marcantes. Enfrentava times grandes do futebol brasileiro de igual para igual, acumulando muitas vitórias sobre eles. Porém, um clube grande do Estado de São Paulo continua até hoje invicto nos confrontos com o União: o Santos FC.

Eu estava lá – 2

Em 21 confrontos entre União e Santos, o time praiano venceu 10 e houve 11 empates. Curioso né… Com tantos times bons do União, nunca venceu o Santos… O último confronto entre União e Santos foi em 31 de março de 2005, o último ano em que o clube ararense disputou a Série A-1 do Campeonato Paulista. Foi em Araras e houve empate em 2 a 2, com gols de Juliano (29-1) e (46-2); Santos: William (12-2) e Deivid (17-2).

Eu estava lá – 3

Neste empate em Araras, o União jogou com Luciano; Jorginho, Felix, Diguinho e Guilherme Carvalho (Reinaldo); Marcelo (Tiago, depois Michel), Pires, Juliano e Alex Sandro; Borges e Paulinho Kobayashi. Técnico: Luis Carlos Ferreira. E o Santos jogou com: Mauro; Bóvio, Domingos, Halisson e Flavio; Beto, Rogério, Rossini e Cadu (Deivid); Evando (Fabio Baiano) William (Basílio). Técnico: Gallo. Infelizmente, naquele ano de 2005 o União acabou sendo rebaixado para a A-2. Depois deste empate com o Santos, o União venceu a Portuguesa Santista fora (0x1), perdeu em Limeira para a a Inter (3×0) num jogo polêmico; e perdeu em Araras no dramático confronto com o União Barbarense (1×3).