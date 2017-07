Eu estava lá – Ano de 2010

Eu estava lá – 1 Entre os jogos marcantes do União São João, hoje quero destacar duas partidas, contra o Noroeste de Bauru… Foi...

Eu estava lá – 1

Entre os jogos marcantes do União São João, hoje quero destacar duas partidas, contra o Noroeste de Bauru… Foi em 2010, o último ano em que o União teve chances reais de conseguir o acesso para retornar à elite do futebol paulista. Acabou perdendo ambos, e a partir de 2011 o clube foi caindo, caindo… Naquele ano de 2010, o União foi a Bauru fazer um jogo decisivo pela terceira rodada do quadrangular final, e tinha um time bom, com condições de vencer e sonhar com o acesso. Quando a partida ainda estava 0 a 0, o União teve um pênalti a seu favor, mas Roberto Santos desperdiçou. Alguns minutos após, o Noroeste fez 1 a 0 e venceu a partida. O União jogou com Emerson; Alexandre, Toninho, Naldo e Batata; Lucas, Léo, Djair (Cambará) e Junai; Evandro Paulista (Paraíba) e Roberto Santos (Osmar). Técnico: Luis Carlos Ferreira.

Eu estava lá – 2

Com a derrota em Bauru, o acesso ficou mais difícil, mas ainda havia uma esperança, pois tinha mais três jogos a fazer: contra o mesmo Noroeste em Araras, contra o Guaratinguetá fora, e contra o São José em casa. No novo confronto contra o Noroeste, desta vez no Estádio Hermínio Ometto, nova derrota, desta vez por 3 a 1. E o Noroeste fez dois gols de pênaltis, por ironia do destino. Zé Carlos fez 1 a 0 para o Noroeste (pênalti), e o União empatou com Henrique (hoje no Flu), aos 34/2º. Aos 41/2º, Tiago fez 2 a 1 de pênalti para o time de Bauru, e aos 46/2º o Noroeste ampliou com Willian Leandro.

Eu estava lá – 3

Neste segundo jogo o União atuou com: Richard; Alexandre, Toninho (Cambará), Naldo e Batata; Lello, Marcelo (Henrique), Léo e Junai; Osmar (Roberto Santos) e Paraíba. Essas duas derrotas seguidas foram marcantes porque registraram a queda do União, que nunca mais disputou a fase final da A-2 para tentar mais um acesso. Nos dois jogos seguintes, o União perdeu para o Guaratinguetá e empatou com o São José, mas as chances já eram remotas.