Eu estava lá – 1

O Brasileirão de 1994 foi vencido pelo Palmeiras, ao derrotar o Corinthians na final. O União São João disputou essa edição na divisão de elite, pelo segundo ano seguido, e fez uma boa campanha, conseguindo mais uma vez escapar do rebaixamento. Afinal, por se tratar de um clube pequeno, o objetivo maior certamente era se manter na elite. Naquele ano, 24 clubes participaram do Brasileirão, num regulamento pra lá de estranho – divisão de grupos na 1ª fase, repescagem para definir classificados e rebaixados…

Eu estava lá – 2

Dentro de seu grupo na 1ª fase, o União ficou em 5º lugar entre os 6 clubes participantes do Grupo D. Ele e o Náutico, mais outros seis clubes de outros grupos, disputaram a repescagem, que dava duas vagas para as finais do Brasileirão, além de definir os dois rebaixados. Nesta fase o União fez boa campanha e ficou em 5º lugar, escapando do rebaixamento – Remo e Náutico caíram, enquanto Bragantino e Atlético/MG se classificaram para as quartas-de-finais.

Eu estava lá – 3

Foi um jogo desta repescagem que foi marcante para o União São João, pois o time vinha de duas derrotas e, na última rodada, enfrentou o Atlético/MG em Araras precisando vencer para escapar do descenso. Venceu por 3 a 1, num jogo que envolvia bons jogadores dos dois lados. A partida foi dia 27 de novembro de 1994, no Estádio Hermínio Ometto, com gols de Chiquinho e Cleomar (2) para o União, e Gaúcho para o Atlético. Vejam os dois times – União São João: Juliano; Agnaldo, Maciel, Marcelo Lopes e Carlos Roberto; Odair, Cleomar e Glauco; Chiquinho (Marcelo Conti), Alexandre e Cláudio (Inca). Técnico: Jair Picerni. Atlético: Assis; Ânderson, Adílson, Hélio Pescara e Guto; Adeílson, Carlos, Canela e Clayton; Renato Gaúcho e Gaúcho. Técnico: Levir Culpi. O Atlético foi o quarto colocado naquele ano, perdendo a semifinal para o Corinthians.