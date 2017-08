Eu estava lá – 1 O Brasileirão de 1997 contou com a participação do União São João, que no ano anterior havia conquistado...

Compartilhe em suas redes sociais!

Eu estava lá – 1

O Brasileirão de 1997 contou com a participação do União São João, que no ano anterior havia conquistado o título do Brasileiro da Série B. Sendo um time relativamente pequeno, lógico que a missão era escapar do rebaixamento, pois estava enfrentando os melhores times de futebol do Brasil. Infelizmente o União foi rebaixado no mesmo ano. Foram 26 clubes participantes, com jogos em turno único, todos contra todos. Ou seja, 25 rodadas.

Eu estava lá – 2

O União ficou na última colocação e foi rebaixado, com 15 pontos. Um jogo em especial marcou esse lado negativo do clube ararense naquela temporada: a derrota para o Vasco da Gama por 6 a 0, time que conquistaria o título brasileiro sobre o Palmeiras. A derrota foi dia 11 de setembro de 1997, no Estádio São Januário, e os seis gols foram marcados por Edmundo, que fez uma de suas melhores temporadas de sua carreira, credenciando-o até a uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano seguinte.

Eu estava lá – 3



Eu não estava lá, mas esse jogo foi marcante para seu registro, apesar de só 1.313 pagantes presentes. O zagueiro Balu, do União, foi expulso, colaborando para a goleada sofrida. O União tinha Basílio como técnico, mas com a goleada, foi demitido, entrando Geninho em seu lugar. Para relembrar, cito os dois times daquele confronto – União: Adinam; Paulo Salles, Lica, Balu e Léo; Augusto, Ricardo Lima, Kelé (Vágner) e Mazinho (Leonardo Oliveira, depois Gefferson); Itamar e Lizandro. Vasco: Márcio; César Prates, Alex Pinho, Mauro Galvão e Felipe; Luisinho (Odvan), Nasa (Fabrício), Juninho Pernambucano (Mauricinho) e Ramón; Pedrinho e Edmundo. Técnico: Antônio Lopes.