Eu estava lá – 1

A década de 1990 foi mágica para o União São João, pois disputou os principais campeonatos do Brasil. Na década seguinte o clube se destacou com títulos nas categorias de base, como o Campeonato Paulista Sub-20, em 2001. O time sub-17 foi campeão paulista em 2005, enquanto o sub-13 foi campeão em 2003 e 2004. Já entre os profissionais, a melhor campanha foi no Paulistão de 2002, quando foi vice-campeão (Ituano foi o vencedor), ano em que os “grandes” não participaram.

Eu estava lá – 2

Voltando ao último título do Sub-20, em 2001, o clube ararense enfrentou adversários difíceis para conquistar o caneco. A partir da 2ª fase os jogos foram de mata-mata, e o União eliminou o Rio Branco de Americana; depois eliminou o Corinthians nas oitavas-de-final (perdeu em Araras por 2 a 1, e depois venceu em São Paulo por 2 a 0); nas quartas-de-finais enfrentou o Botafogo, com duas vitórias (2 a 1 em Araras e 2 x 0 em Ribeirão); e na semifinal eliminou o Juventus (vitória fora por 3 a 2, e empate em casa em 2 a 2).

Eu estava lá – 3

Classificado para a final, o União fez o primeiro jogo fora de casa e acabou perdendo para o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi. No jogo da volta, o União ganhou por 2 a 0, com gols de Galvão (9/1º e 4/2º), e conquistou seu segundo título paulista da categoria – o primeiro foi em 1996. Sob comando do técnico José Carlos Grandini, o União aquele jogo final jogou com: João Paulo; Carlos Henrique (John), Polaco, Paschoaletto e Fernando; Tales (Élio), Vilson, Glédson (Paulinho) e Rafael Lima; Galvão e Caio. O São Paulo do técnico Zetti jogou com: Márcio; Gabriel, Saraiva, Murilo e Charles (Joaquim); Daniel (Luís), Diogo, Wilton Batata (Maurício) e Eduzinho; Cléber e Renato Medeiros.