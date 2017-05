Eu estava lá – 1 Já dito nesta mesmo espaço, em outra oportunidade, a fase áurea do União São João na década de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Eu estava lá – 1

Já dito nesta mesmo espaço, em outra oportunidade, a fase áurea do União São João na década de 1990. Conseguiu o acesso para a elite do Brasileiro em 1992, e a partir daí passou a ter confrontos diretos com os principais clubes do futebol nacional. No Brasileiro de 1994, por exemplo, o União fez sua estreia jogando contra o Internacional, em Porto Alegre, e perdeu por 2 a 0. E em sua estreia jogando como mandante naquela edição, o União recebeu o Fluminense em Araras, no dia 17 de agosto, e venceu por 1 a 0, gol de Esquerdinha, aos 6 minutos do segundo tempo.

Eu estava lá – 2

Nesse jogo contra o Fluminense, o técnico Geninho escalou o seguinte time do União: Maizena; Edinho, Maciel, Nogueira e Carlos Roberto; Marcelo Lopes, Alexandre (Chiquinho), Vágner e Esquerdinha; Marcelo Conti (Alex) e Israel. Técnico: Geninho. O Flu não tinha um grande time naquele ano, mas não apaga uma vitória marcante do União São João. No fim do ano, o Flu ficou em 15º lugar, enquanto o União foi o 21º entre 24 participantes e escapou do rebaixamento.

Camisas do União

Um evento marcante para a história do União São João acontecerá no próximo sábado, a partir ds 10h, no City Bier, bar do jornalista Nilsinho Zanchetta. Trata-se do 1º Encontro de Colecionadores de Camisas do União São João, organizado pelos colecionadores ararenses Ivo Tófolo, Marcelo Valem, Fernando Beloto e Glaidison Stival. Eles levarão seus acervos do União São João e também de outros clubes brasileiros. Será um evento magnífico para recordar momentos mágicos da história do União.