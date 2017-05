Eu estava lá – 1 A última participação do União São João numa competição nacional foi em 2005, na disputa do Campeonato Brasileiro...

Compartilhe em suas redes sociais!

Eu estava lá – 1

A última participação do União São João numa competição nacional foi em 2005, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. E em campo os resultados não foram muito bons, pois o time não passou da 1ª fase, naquela época regionalizada, envolvendo apenas quatro equipes num grupo. O União disputou duas vagas para a 2ª fase com Rio Branco de Americana, América/SP e Ituiutaba/MG. Após jogos bastante equilibrados entre todos, o União ficou em terceiro do grupo, com 7 pontos, enquanto os dois classificados foram Rio Branco (9) e Ituiutaba (8). O América também ficou com 7 pontos.

Eu estava lá – 2

Importante lembrar que no primeiro semestre de 2005 o União foi rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista, e no segundo semestre do mesmo ano disputou a Série C do Brasileiro. Como em 2006 o clube passou a disputar somente a A-2 do Paulista, não teve mais vaga garantida no Brasileiro dos anos seguintes. Como marco histórico, o último jogo do União valendo por uma competição nacional foi a derrota para o Rio Branco por 2 a 0, em Americana, resultado que eliminou o time ararense da competição.

Eu estava lá – 3

Para disputar aquele Brasileiro, o União contratou o técnico Leandro Campos, que ficou no clube apenas até a primeira rodada, após aceitar convite do Ituano para competir na Série B. Trouxe o técnico Celso Teixeira. Nessa última rodada da 1ª fase, o União foi a Americana em busca de um empate para se classificar, mas foi derrotado, no dia 3 de setembro. O time ararense jogou com: União: Marcão; Rodrigo (Itabuna), Gino, Silvio e Renatinho (Juninho Rodrigues); Roberto Ramos, Ricardo Miranda, Tales (Jocimar) e Deivid; Cris e Ivan.