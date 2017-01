Etec Alberto Feres abre novo processo seletivo para professor

A Escola Técnica Estadual Prefeito Alberto Feres (Etec) abriu na última segunda-feira (9), o período de inscrições para o processo seletivo que visa formar...

A Escola Técnica Estadual Prefeito Alberto Feres (Etec) abriu na última segunda-feira (9), o período de inscrições para o processo seletivo que visa formar cadastro reserva de professores.

O docente receberá ao valor de R$ 17,15, por hora-aula aplicada correspondente a Professor de Ensino Médio e Técnico.

Há vagas para os profissionais nos cursos de Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio: Técnica Dietética I e II; Base Nacional Comum Ensino Médio – BNC / PD: Artes; Base Nacional Comum/ ETIM Ensino Médio – BNC / PD: Língua Portuguesa e Literatura e Química. Açúcar e Álcool: Projetos e Instalações Industriais; Base Nacional Comum/ ETIM Mecatrônica Integrada ao Ensino Médio: Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional.

Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 23 de janeiro de 2017, no horário das 8h às 16h, na própria unidade, localizada na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, nº 690, Jardim Cândida. Para mais informações veja o edital completo no site da escola no endereço www.albertoferes.com.br. (RP)