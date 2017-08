Etanol tem maior alta depois do aumento dos impostos

O repasse do aumento dos impostos dos combustíveis ficou abaixo do esperado nos postos de Araras, conforme levantamento da Tribuna junto à ANP (Agência...

O repasse do aumento dos impostos dos combustíveis ficou abaixo do esperado nos postos de Araras, conforme levantamento da Tribuna junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo). Em comparação com as vizinhas Leme e Rio Claro, o reajuste foi menor e ficou abaixo dos R$ 0,40 previstos.

A alíquota de PIS e Cofins foi reajustada em até R$ 0,40 em 21 de julho, por decisão da equipe econômica do governo de Michel Temer (PMDB). Na ocasião, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles explicou que a medida pretende evitar rombo nas contas públicas neste ano, com déficit milionário.

Com a decisão, a tributação para a gasolina mais que dobrou e passou de R$ 0,38 para R$ 0,79 o litro. Caso fosse repassado integralmente para o consumidor, o preço do litro seria reajustado em até R$ 0,40. Mas a pesquisa da ANP apontou que o reajuste médio em Araras ficou em até R$ 0,17, valor abaixo dos aplicados nas cidades vizinhas.

No caso de Leme, o consumidor sentiu pesadamente no bolso e o reajuste médio foi de R$ 0,38. Em Rio Claro a situação é parecida com a aplicada em Araras, com alta de R$ 0,16 do litro da gasolina. Em Limeira não foi possível verificar o impacto para o consumidor, por a ANP não levantou dados na última semana, que é de 30 de julho a 5 de agosto.

Mesmo com o aumento dos impostos, o preço do litro da gasolina em Araras é o menor da região. Por aqui, o consumidor paga média de R$ 3,384 pelo litro enquanto em Leme R$ 3,592 e Rio Claro R$ 3,634 – o mais alto.

Preço do litro do etanol tem aumento maior

No caso do etanol a situação é inversa, e o litro do combustível ficou até R$ 0,29 mais caro em Araras. Maior alta verificada na comparação com Leme e Limeira, o que coloca o preço aplicado em Araras o maior se comparado à vizinhança.

O preço do litro do etanol em Araras passou de R$ 1,992 na semana de 9 a 15 de julho para R$ 2,287 de 30 de julho a 5 de agosto. Vale ressaltar que antes da decisão de Temer, o preço do litro do etanol chegou a custar R$ 1,86 em Araras.

Mas o alívio para o consumidor não durou muito, inclusive para os das cidades vizinhas. Depois de Araras, o etanol mais caro é encontrado Rio Claro por R$ 2,479. Antes, o litro estava por R$ 2,238. Já em Leme, o preço passou de R$ 1,996 – semana de 9 de julho – para R$ 2,283 pós 30 de julho.