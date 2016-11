Estudantes visitam Estação de Tratamento de Água do Saema

Estudantes das escolas Prefeito Alberto Feres e do Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) visitaram durante a semana a ETA (Estação de Tratamento de Água)...

Estudantes das escolas Prefeito Alberto Feres e do Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) visitaram durante a semana a ETA (Estação de Tratamento de Água) do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), localizada na Rua Ciro Lagazzi, Jardim Cândida, zona oeste. Foram as duas últimas turmas que visitaram o local dentro do projeto para incentivar a economia de água.

A assessoria de comunicação do Saema informa que os alunos conheceram as dependências da estação e foram acompanhados por profissionais da autarquia. As crianças do Insa assistiram vídeos informativos sobre o desperdício de água e aprenderam sobre os processos de tratamento. Elas também fizeram perguntas sobre a distribuição de água da cidade e os cuidados necessários para que a água se torne potável.

Para Cinthia Dezzoti Luiz, coordenadora do Insa, a visita reforça o que as crianças aprendem em sala de aula. “Os livros da rede ensinam sobre a economia de água e a sua importância para a vida. É importante que a gente mostre como é feito o tratamento da água para eles para que possam dar a real importância ao assunto. Eles são o futuro, e são eles que vão aprender e ensinar para os pais a economizar”, disse.

Bate-papo marcou visita do Meio Ambiente

Além de conhecerem os processos de tratamento de água da cidade, os alunos do curso de Meio Ambiente da Escola Alberto Feres também participaram de um bate-papo com o presidente do Saema, Felipe Beloto.

Beloto recordou o período de crise e racionamento enfrentado pelo município e as práticas que foram adotadas a fim de evitar o desperdício. “Sem as chuvas e sem as medidas que foram tomadas naquele período, não iríamos conseguir normalizar o abastecimento. Porém, é preciso continuar com as práticas diárias de economia, já que a captação, tratamento e distribuição da água envolvem muitos gastos”, disse.

Para o professor e coordenador do curso de Meio Ambiente, Alceu Seixas Júnior, a visita é um incentivo para os alunos. “Durante o curso eles aprendem bastante sobre o tratamento da água e produtos químicos que são utilizados no processo. A visita aqui e o bate-papo é importante para reforçar a consciência ambiental de todos, já que o desperdício em todo o País é muito grande. Estar em contato com profissionais que possam tirar dúvidas e nos mostrar que podemos ser melhores, mais conscientes, é uma ótima experiência”, falou.