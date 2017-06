Estudantes são selecionados em projeto de trânsito

Sete quilômetros de distância separam os bairros e a rotina de Gabriel de Moraes e Evelin de Almeida, mas um projeto de educação desenvolvido...

Sete quilômetros de distância separam os bairros e a rotina de Gabriel de Moraes e Evelin de Almeida, mas um projeto de educação desenvolvido pela concessionária Arteris/Intervias uniu os estudantes que sonham com objetivo único: humanizar o trânsito e torná-lo mais seguro. Ambos participam na próxima semana do Fórum da Juventude na República Lago, em Leme.

O evento acontece anualmente para apoiar o desenvolvimento dos estudantes para que eles se tornem multiplicadores na causa da segurança no trânsito, com trocas de experiências entre pares e autoridades do setor. Os participantes poderão, inclusive, propor recomendações e soluções para as cidades e adotar uma postura mais humana no trânsito.

Para se ter ideia da importância do projeto apresentado pelos estudantes, escolas de várias regiões do Estado de São Paulo – todas localizadas nos trechos de rodovias da Arteris – participaram da seletiva, além de alunos do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Somente na região da Intervias, os ararenses foram selecionados entre mais de 30 cidades.

Gabriel de Moraes tem 12 anos e reside no Parque das Árvores, zona norte. Ele estuda no sétimo ano do ensino fundamental da Emef Thereza Colette Ometto, Jardim São João, e participou das dinâmicas que envolveram todos os alunos durante as seletivas. Na final, concorreu com outros 34 colegas.

Seu projeto propõe ao poder público a implantação de melhorias no trânsito para aumentar a segurança dos alunos. Nos arredores da Escola TCO existe apenas uma faixa para pedestre, mas que fica em um portão que não é utilizado pelos alunos. “O portão por onde saímos não tem faixa, apenas uma placa que indica travessia de pedestres. É comum o motorista não obedecer”, disse Gabriel.

Além da falta de faixas, cita também a ausência de sinalização de trânsito nos cruzamentos e a indicação no prédio para alertar aos motoristas que ali é uma escola. O mesmo projeto vai além e inclui campanhas conjuntas com outras escolas da cidade, parceria com policiamento militar e rondas nos horários de entrada e saída.

Segundo a coordenadora da unidade de ensino, o projeto foi motivado pelo fato dos colegas de classe do aluno sempre aparecerem machucados devido à acidentes no trajeto escolar. “As crianças atravessam a rua da escola correndo e acabam caindo. Um colega de sala dele estava de bicicleta, caiu e quebrou o pé. Esse projeto reforçará aos motoristas a importância de respeitar o perímetro escolar”, comentou Margarete Guidote.

Acidente de trânsito motivou projeto de aluna da Escola Adalgisa

Outra ararense contemplada estuda no sétimo ano do ensino fundamental da Emef Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini, Parque Tiradentes, zona leste. Em tempo: na edição de 2016 outra aluna da mesma escola, Natacha Yoshini Ichikawa, foi selecionada e contou com a companhia de Fernanda de Moraes Rosa, que participou de uma roda de conversa sobre os desafios no trânsito para cadeirantes.

Mais uma vez o projeto de uma aluna da escola foi selecionado e Evelin de Almeida se inspirou em um acidente de trânsito, que se envolveu com a família, para pedir melhorias. “Meu pai estava dirigindo e a gente voltava de uma viagem do final de semana. Um rapaz não respeitou a sinalização e bateu no carro do meu pai. Ele estava embriagado”, recorda.

O projeto dela concorreu com 25 outros de alunos da unidade escolar. As iniciativas apresentadas por Evelin estão, principalmente, a promoção da educação e conscientização dos motoristas por meio de campanhas impactantes e punições mais severas. “Percebo que a Prefeitura investe muito em sinalização de trânsito na região central, mas esquece dos bairros como o Parque Dom Pedro, onde moro”, finaliza.

Gabriel e Evelin viajam à Leme neste fim de semana e participam das atividades que serão desenvolvidas até a próxima terça-feira (13) na República Lago.