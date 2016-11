Estudantes da EE Lions Clube arrecadam 343 litros de óleo de cozinha

A manhã de ontem (23) foi especial para os estudantes da EE Lions Clube, localizada no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Representados pelos integrantes...

A manhã de ontem (23) foi especial para os estudantes da EE Lions Clube, localizada no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Representados pelos integrantes do Grêmio Estudantil, eles entregaram 343 litros de óleo de cozinha – em garrafas – que serão doados para entidades assistenciais.

Regina Geromel Corrochel é diretora da escola e explica que os alunos participaram ativamente da campanha – promovida pela entidade Lions Clube de Araras. “Os 22 alunos do Grêmio participaram da campanha e o envolvimento começou há apenas 10 dias. Temos que despertar nas crianças o querer ajudar, pois é melhor ajudar do que precisar. Todos os alunos ficam felizes, pois há outros projetos que eles participam ativamente”, disse.

A presidente da entidade Lions Club de Araras, Vera Lúcia de Almeida Vallongo Langella, esteve presente na entrega e agradeceu o gesto cidadão dos alunos. “Somos voltados para os jovens, pois somos professores. Ao trazer as crianças e o adolescente para atitudes boas, você desperta a grandeza da doação. São os valores positivos que precisamos cultivar nos jovens”, explica Vera.

Maria Amélia Pereira Nascimento, conhecida como Amélinha, é presidente da campanha realizada em todas as escolas. “É importante incentivar a generosidade entre os jovens. A campanha começou ainda em setembro e a arrecadação começou em outubro”, explica.

Até o fim, a entidade espera arrecadar mais de dois mil litros de óleo. Vera e Amélinha ressaltam que a arrecadação de óleo existe há 55 anos graças ao trabalho que foi desenvolvido durante décadas pelo senhor Mauro Picchioni.

“Ele realizou um grande trabalho e, mesmo acamado, contribuiu com a campanha de 2016. Todo o óleo será revertido para as entidades assistenciais, assim como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que conta com a doação para realizar a Feira das Nações”, finaliza Vera.